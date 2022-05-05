Два икса: кто выйдет в финал Единой лиги ВТБ

Сезон в баскетбольной Единой лиге ВТБ близится к развязке. В полуфинальных сериях встретятся четыре сильнейшие команды турнира последних лет. ЦСКА выглядит предпочтительнее в противостоянии с «Локомотивом-Кубанью», где на первые роли выходят местные воспитанники, а вот в паре «Зенит» и УНИКС сложно выделить фаворита. Клубы из Санкт-Петербурга и Казани почти не потеряли ключевых игроков после массового отъезда легионеров в конце февраля, да еще и здорово усилились под плей-офф. Полуфинальные серии продлятся до трех побед. ЦСКА и «Зенит» будут иметь преимущество своего паркета. Составы команды и их шансы на финальный успех вместе с «Известиями» оценила трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Франции и дважды серебряный призер Олимпийских игр Илона Корстин, сегодня занимающая пост гендиректора Единой лиги ВТБ.

Лучшая атака против лучшей обороны

В регулярном чемпионате армейцы одержали две уверенные победы над «Локо», но важно оговориться, что оба этих матча прошли до 24 февраля. С тех пор ЦСКА потерял по три важных игрока задней (Хэкетт, Григонис, Лундберг) и передней (Фойгтманн, Шенгелия, Боломбой) линий. Компенсировать такие потери было бы катастрофически сложно в летнее межсезонье, что уж говорить про самый разгар чемпионата. И вроде москвичи уже не представляют такой грозной силы, хотя в марте и апреле выиграли десять матчей из десяти. В том числе обыграв дома «Зенит» и заняв первое место в регулярке.

После победы над одним из главных конкурентов руководству красно-синих удалось подписать трех новых игроков, но пока только Каспер Уэйр стал полноценной боевой единицей. Американский разыгрывающий стал одним из главных действующих лиц в серии с «Нижним Новгородом». Тренер нижегородцев Зоран Лукич отмечал, что его подопечные так и не смогли справиться с проходами американца. Плюс новую роль получил Алексей Швед, став первой скрипкой в атаке. Россиянин был признан MVP марта, в среднем набирая 22,6 очка и 6,4 передачи. В апреле он продолжил в том же духе, показав, что здорово готов к решающим матчам сезона. То же самое можно сказать и про Николу Милутинова и Уилла Клайберна. Остановить эту троицу — основная задача краснодарцев.

Плюс подопечным Бранко Максимовича очень важно обозначить высокий уровень сопротивления в двух первых матчах. Если ЦСКА уверенно возьмет две домашние встречи, то серию можно будет заканчивать. В этой ситуации многое будет зависеть от Эррика Макколлума и Джонатана Мотли. В первом раунде плей-офф американцы разорвали оборону «Пармы». Здорово сыграли и молодые игроки — Александр Щербенев, Андрей Мартюк и Владислав Емченко. Джейлен Барфорд стал напоминать себя начала сезона, когда он был лучшим снайпером турнира, выступая за «Астану». Однако уровень сопротивления будет совсем иной, посмотрим, как к этому готов молодой коллектив.

— Уверена, что серия ЦСКА–«Локомотив-Кубань» будет интересная и яркая, потому что нас ждет встреча разноплановых команд, — сказала «Известиям» Илона Корстин. — ЦСКА лучше всех обороняется в этом сезоне, а у «Локо» — самая результативная команда. Будет интересно, насколько защита армейцев сможет справиться с нападением «Локомотива-Кубани». Для меня в этой серии будет очень интересна битва под кольцом, дуэль Николы Милутинова и Джонатана Мотли. Когда ЦСКА играл четвертьфинальную серию с «НН», Милутинов явно переигрывал переднюю линию соперника. Сейчас же ему предстоит встретиться с Джонатаном Мотли, классическим пятым номером, который любит входить в контакт и биться на подборах. И, конечно, стоит отметить дуэль Алексея Шведа и Эрика Макколлума — самый результативный игрок в истории турнира встретится с самым результативным игроком сезона. Также не стоит забывать, что «Локо» — не самый удобный соперник для ЦСКА, который считается в этой серии фаворитом. Краснодарцы чаще всех обыгрывали армейцев из действующих клубов Единой лиги ВТБ.

Кто станет Х-фактором

«Зенит» пока выиграл все три матча у УНИКСа в этом сезоне — в Евролиге и дважды в Единой лиге. Это были очень равные матчи, но в концовках Хавьер Паскуаль всякий раз переигрывал своего визави Велимира Перасовича. Как будет на этот раз?

Обе команды затратили не так уж много сил в четвертьфинальных сериях с «Енисеем» и «Автодором». Обе команды вернули почти всех легионеров, которые делали результат в первой части сезона. Из ключевых игроков «Зенит» потерял Матеуша Понитку и Артураса Гудайтиса, УНИКС — Джона Брауна и Айзея Кэнана. Обе команды обошлись без травмированных. Плюс и те и другие получили качественное усиление в концовке регулярки. Клуб из Северной столицы подписал пять опытных баскетболистов, казанцы — четверых.

Наконец, в обоих коллективах есть игроки, способные в одиночку сделать результат в конкретной игре. У «Зенита» это Джордан Лойд и Билли Бэрон, у УНИКСа — Марио Хезонья и Лоренцо Браун. Для лидеров наступает час X. Понятно, что тренеры сделают мощный скаутинг, уровень борьбы будет запредельный. Поэтому очень важно, как будут проявлять себя все игроки ротации. В том числе — россияне.

— Эта серия обещает быть очень интересной и напряженной, — уверена Илона Корстин. — У «Зенита» большие амбиции: команда впервые в своей истории может выйти в финал турнира! Думаю, что на этот сезон у питерского клуба стоит самая высокая задача. Нет никаких сомнений, что игроки «Зенита» будут бороться и биться до самого конца. Тем более, в отличие от других клубов, состав клуба из Санкт-Петербурга весной изменился не так сильно, все лидеры остались. Что касается УНИКСа, казанцы часть чемпионата лидировали в турнирной таблице, а их лидер Марио Хезонья показывал баскетбол высочайшего уровня. Результат этого противостояния во многом будет зависеть от того, насколько эффективно питерский клуб будет справляться с Хезоньей в защите. Х-фактором этого противостояния может стать Сергей Карасев, который проводит хорошую вторую половину сезона. В последней очной игре команд в Казани он набрал 26 очков и реализовал 7 трехочковых. В этой серии я бы еще выделила дуэль тренеров. Хавьер Паскуаль и Велимир Перасович — два специалиста очень высокого уровня, их команды показывают красивый и умный баскетбол, виден рисунок игры. Их решения будут очень важными на протяжении всего противостояния.

Первая игра серии состоится 6 мая, вторая — 8 мая. В Казани команды встретятся 11 мая и — если понадобится — 13 мая.