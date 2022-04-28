Гранд-туннель: ЦСКА и «Локо» вышли в полуфинал Единой лиги

Определились первые полуфиналисты баскетбольной Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» 27 апреля всухую выиграл серию до трех побед у «Пармы», а ЦСКА также в трех матчах оказался сильнее «Нижнего Новгорода» («НН»). Перед началом четвертьфиналов именно от пары «Локо» — «Парма» эксперты ждали основной интриги, но пермяки разочаровали. Только в первом матче подопечные Вячеслава Шушакова дали бой фавориту (76:70). Во второй игре краснодарцы победили с разницей «+16», в третьей — «+23». А вот обескровленный «НН», потерявший перед серией с ЦСКА трех ключевых игроков, сражался в каждом матче. Нижегородцы были близки к тому, чтобы как и год назад выиграть один матч у красно-синих, но в концовках коллектив Димитриса Итудиса дожимал соперника.

Браво, Зоран

«НН» подошел к первому раунду плей-офф в разобранном состоянии. В последних матчах регулярки травмировались два основных разыгрывающих — Иван Стребков и Дмитрий Хвостов. Повреждение было и у Александра Ганькевича. Центровой сборной России мог сыграть с ЦСКА на уколах, но его здоровьем решили не рисковать. В итоге в первом матче Зорану Лукичу пришлось противостоять лидеру регулярки вдевятером (включая молодых Антона Карданахишвили и Даниила Алексеева), а во втором — и вовсе всемером.

При этом Антон Астапкович и компания вполне могли забрать вторую игру. Все решалось в напряженной концовке, в которой удачливее были хозяева (91:89). В третьем матче «НН» еще раз продемонстрировал боевой дух. В стартовой четверти хозяева повели «+8», но в концовке армейцы практически «съели» это преимущество (23:22). Во второй десятиминутке гости перехватили инициативу. Итудис бросил в бой своих главных звезд: Швед — Милутинов — Клайберн. Эта троица позволила ЦСКА выйти вперед (55:45). В третьей четверти «НН» вновь выровнял игру, а вот на концовку лидеров нижегородцев уже не хватило. Это предсказуемо. Все три игры серии Астапкович, Евгений Бабурин, Сергей Торопов и Павел Антипов проводили на паркете по 25-30+ минут. Усталость накопилось.

К тому же, без основного центрового «НН» не смог ничего противопоставить Николе Милутинову. Сербский бигмен в среднем за три игры набирал по 13 подборов. Это очень много для европейского баскетбола. Лучшим же в атаке предсказуемо был Алексей Швед, набиравший в серии 17,6 очка в среднем за игру. «НН» даже в полном составе было бы тяжело что-то противопоставить двум этим монстрам, а в усеченном — тем более. С другой стороны, за желание и самоотверженность парни Зорана Лукича заслуживают свою порцию аплодисментов. В отпуск можно уходить со спокойной совестью.

— «НН» всегда борется в плей-офф, но это говорит не о их высоком уровне, а о том, что им нечего терять, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России, глава тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский. — Если выиграют — герои, если проиграют, то их никто не осудит. Это дает им психологическую раскрепощенность. Плюс на них работает стабильность состава. Сергей Панов и Зоран Лукич делают только косметические изменения в последние три сезона. Игроки прекрасно знают требования своего наставника. Поэтому, когда Лукич выбыл из-за болезни, «НН» не потерял в качестве игры под руководством ассистента Сергея Козина. В плей-офф Лукич был на тренерском мостике и отлично отработал. В каждом матче ЦСКА — «НН» чувствовался дух плей-офф.

«Молот» не помог

«Парма» подошла к серии с «Локомотивом-Кубанью» в хорошем настроении. Пермяки, как и «НН», выполнили главную задачу на сезон. Более того, даже показали лучший результат в истории, заняв пятое место в регулярке. И это без всех уехавших легионеров и главного тренера Казиса Максвитиса. Под руководством Вячеслава Шушакова команда выиграла шесть из десяти заключительных матчей чемпионата, а на первые роли вышли ветераны — Евгений Воронов, Валерий Лиходей и Артем Забелин.

Была надежда, что эта троица сможет продолжить в том же духе и в плей-офф. Увы, сил у «Пармы» хватило только на стартовую игру в Краснодаре, где был довольно равный поединок. Вторую игру пермяки уступили вчистую. Они старались демонстрировать открытый баскетбол, но реализовали в первых двух играх лишь 27,2% трехочковых (15 из 55). Это почти на 10% ниже, чем в регулярном чемпионате.

В переполненном «Молоте» поправить эту статистику удалось (9/26 — 34,6%), а вот справиться с лидерами гостей — нет. Эррик Макколлум и Джонатан Мотли на двоих набрали 40 очков и обеспечили своей команде выход в полуфинал.

— «Парма» была слишком обескровлена для плей-офф, — продолжил Борис Соколовский. — Все-таки, вся игра команды была заточена под Адаса Юшкявичюса, Марекса Мейериса и Джеремайя Хилла. С их отъездом пермякам стало очень сложно. Стоит похвалить Шушакова за достойную концовку регулярки, но на большее он вряд ли мог рассчитывать. «Локо» с Макколлумом, Барфордом и Мотли был заметно сильнее. Плюс радуют, что на первые роли у краснодарцев выходят молодые игроки. Мартюк, Щербенев, Ведищев, Емченко — это будущее сборной России. На мой взгляд, в том что ребята играют так раскрепощено и уверенно даже в плей-офф, большая заслуга Евгения Пашутина. Именно он дал им шанс заиграть на взрослом уровне.

В двух других четвертьфинальных парах также нет серьезной борьбы. УНИКС дважды разгромил «Автодор», который в концовке регулярки распустил всех лидеров и переключился в режим экономии, а «Зенит» выиграл оба матча у «Енисея» в Санкт-Петербурге. Во второй игре коллектив Дражена Анзуловича навязал хозяевам достойную конкуренцию, доведя дело до нервной концовки. В четверг, 28 апреля, эти команды проведут третий матч в Красноярске.