Защитный рефрен: сможет ли «Зенит» сравнять счет в серии с ЦСКА

Четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге — «Зенит» примет ЦСКА. Уже сейчас это противостояние можно назвать самым упорным за шесть последних сезонов. До этого пять лет подряд, кто бы ни был соперником ЦСКА, московский клуб выигрывал решающую серию всухую. Но в третьем матче нынешнего финала «Зенит» одержал победу (93:79) и сократил отставание (1:2). В четвертой игре у сине-бело-голубых есть все шансы сравнять счет в серии. Для этого им нужно повторить тактику победного матча — так же самоотверженно действовать в защите и показать высокий процент реализации дальних и средних бросков.

Рождение интриги

Первые две игры финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ, казалось, не предвещали интриги. На своей площадке в Москве армейцы одержали две убедительные победы — 83:59 и 82:73. Но во время третьего матча — он состоялся 25 апреля в Санкт-Петербурге — «Зенит» смог перестроиться в защите, показал отличный процент попаданий и обыграл армейцев (93:79).

Эта победа сине-бело-голубых гарантирует длинную финальную серию, считает генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

— Нам важно было вернуться в борьбу после двух неудачных матчей, когда у нас откровенно ничего не получалось. В третьем матче серии баскетболисты ЦСКА большую часть встречи провели на своем высоком уровне, но мы победили за счет сумасшедшей самоотдачи и поддержки болельщиков. Наши фанаты, как всегда, были на высоте, у команды хорошо шла игра. Парни хотели реабилитироваться за неудачный выезд в Москву, — отметил он в интервью «Известиям».

Форвард «Зенита» Сергей Моня одной из причин победы в третьем матче назвал гораздо лучшую игру команды в защите, чем в первых двух играх.

— На подборах мы также выглядели увереннее. Но самое главное, увеличили процент попадания средних и дальних бросков. Серега Карасев хорошо попал, в защите друг другу помогали. Удалось остановить Алексея Шведа и Уилла Клайберна. Много мячей перехватили, убегали в быстрые отрывы, в которых набрали много очков, — рассказал он.

Хозяева и правда были очень надежны в защите, о чем и свидетельствует количество потерь (15) и точность двухочковых (11/35) армейцев. Героями встречи также стали Сергей Карасев и Джордан Мики. Они набрали 19 и 23 очка соответственно.

— Разница в счете в третьем матче неслучайна. Я увидел совершенно другой «Зенит», с совершенно другим построением защиты. Не будем вдаваться в детали, но ЦСКА оказался не готов к такому развитию событий, — отметил «Известиям» вице-чемпион Европы, экс-тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин. — Плюс сказалось то, что классный матч выдали Мики и Карасев. Особенно рад за Сергея. Он был хорош именно в командной игре. Раньше он играл под руководством папы, под него было 6–7 комбинаций. Свои очки набирал исправно, уехал в НБА. Потом у него было много болячек в «Химках». И только в этом сезоне он возвращается на свой уровень, с хорошей реализацией, настроем, уверенностью, выбором позиции.

Почти вечные соперники

Сергей Карасев и Алексей Швед — главные действующие лица этой серии. Они практически одновременно вернулись в Россию из НБА. Швед в 2015 году подписал контракт с «Химками», Карасев через год присоединился к «Зениту». С 2016 по 2019 год все противостояния подмосковного и петербургского клуба рассматривались в первую очередь как снайперская дуэль Шведа и Карасева. Они выдавали мощные перформансы, но так и не привели свои клубы к титулам.

У них был шанс вместе блеснуть на Евробаскете-2017 в составе национальной сборной. Увы, но незадолго до турнира Карасев получил травму, а усилий Шведа (стал лучшим снайпером турнира и вошел в символическую пятерку) хватило на то, чтобы довести команду до полуфинала. Поражения от Сербии, а затем от Испании в матче за третье место разбили мечты болельщиков о долгожданной медали континентального первенства.

Впрочем, в 2019 году Карасев присоединился к «Химкам». От дуэта двух сильнейших игроков поколения были большие ожидания, но Сергей так и не смог ярко заиграть в составе желто-синих. Мешали травмы, а когда он восстанавливался и возвращался на паркет, то всегда был в тени своего звездного партнера. Минувшим летом форвард вернулся в «Зенит», где очень рассчитывал перезапустить карьеру. Швед же перешел в ЦСКА в надежде пополнить свою коллекцию командных трофеев (последний раз он выигрывал титул чемпиона России в сезоне-2011/12).

Звездным игрокам здорово удалось освоиться в новых коллективах, а после отъезда многих легионеров и вовсе выйти на первые роли. Теперь они бьются друг с другом в финале. В московских матчах Швед и компания буквально разорвали «Зенит». Единственным светлым пятном у сине-бело-голубых был Карасев, набравший 20 очков и реализовавший 5/8 трехочковых во второй игре.

В третьем матче в Санкт-Петербурге форвард сине-бело-голубых вновь стал лучшим. Сергей Карасев набрал 14 очков в первые 11 минут матча и в итоге завершил встречу с 19 очками при 7 из 9 с игры, 4 подборами, 2 перехватами, 1 передачей и 1 блок-шотом.

ЦСКА по-прежнему фаворит

В четвертом матче «Зенит», скорее всего, вновь не сможет рассчитывать на своего основного разыгрывающего Дмитрия Кулагина. Россиянин получил повреждение и пропустил третий матч. Впрочем, его удачно подменил Денис Захаров. Воспитанник Виктора Шведа практически не играл в плей-офф, но в нужный момент дал команде необходимую энергию. Именно Захаров был одним из ключевых игроков третьей встречи. Разыгрывающий набрал 10 очков и был очень полезен в защите.

Впрочем, ЦСКА остается фаворитом этой серии. Действующие чемпионы по-прежнему впереди и к тому же могут рассчитывать на всех своих игроков.

— «Зениту» надо успеть восстановиться, чтобы еще раз показать такую же интенсивность, как в третьем матче. И, конечно, многое будет зависеть от квалификации арбитров. ЦСКА будет играть жестко, по сербской системе. Всё-таки Димитрис Итудис ученик Желько Обрадовича. Баскетболисты делают 40 контактов, и после этого судьи разделяют границу между свистком — зафиксированным фолом — или пропускают агрессивность защищающегося. А это сбивает ритм в нападении и хладнокровие у атакующих игроков, — отметил Дмитрий Шакулин.

Даже если в четвертом матче выиграет ЦСКА, это не означает окончание серии. Она ведется до четырех побед. А значит, при любом результате, состоится и пятый матч — он пройдет 30 мая на арене «Мегаспорт».