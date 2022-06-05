Семь раз отметь: как «Зенит» выиграл сумасшедшую финальную серию у ЦСКА

«Зенит» обыграл ЦСКА в решающем седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (82:63, 4:3 — в серии). Игра проходила в Москве при оглушительном аншлаге — 12,5 тыс. человек. Все билеты были проданы за сутки до матча, многие желающие не смогли попасть в «Мегаспорт». И обе команды не разочаровали. Они выдали лучший матч года, который сопровождался многочисленными камбэками, травмами, удалениями и невероятной концовкой. В итоге серия ЦСКА из 18 побед подряд в чемпионате России прервалась. Теперь в российском баскетболе новый чемпион, а главный тренер армейцев Димитрис Итудис покидает свой пост в статусе самого успешного тренера клуба в современной истории.

Финальные качели

В первой четверти решающего матча ЦСКА сделал ставку на дальние броски, но реализация подвела — только три из восьми. «Зенит» играл более разнообразно, постоянно подключая Джордана Мики и Алекса Пойтресса. Последний был так заряжен на решающий матч, что брал подборы через Николу Милутинова и забивал сумасшедшие данки, один из них — после передачи Мики в падении. Первая десятиминутка осталась за гостями, но ЦСКА был готов вернуться в любой момент.

Но вышедший на паркет Виталий Фридзон заставил многочисленных болельщиков армейцев на какое-то время успокоиться. Титулованный форвард совершил перехват и забил трехочковый. «Зенит» вышел вперед на 10 очков (32:22). Алексей Швед ответил двумя потерями подряд, а Димитрис Итудис решился на неординарный ход — снял с игры Шведа и Николу Милутинова, и на паркете появилась маленькая пятерка — на пятом номере действовал Йонас Йеребко. Так продолжалось порядка четырех минут, а закончилось атакой, где гости взяли четыре подбора в нападении подряд и после добивания Мики достигли максимальной разницы (42:27).

На этом эксперимент греческого специалиста закончился, и на паркете вновь появились Швед и Милутинов. И вот тут ЦСКА нашел силы на обратный рывок. Швед набрал 10 очков за четыре минуты, а в обороне цементировали Никита Курбанов и Семен Антонов. Да и сине-бело-голубые помогали глупыми потерями. В концовке первой половины Каспер Уэйр забил сверхдальний трехочковый на последней секунде владения. От преимущества «Зенита» осталось два очка, и игра началась заново.

Паскуаль негодовал: его парни рано поверили в успех. Такая опытная команда, как ЦСКА, за такое наказывает. Третья четверть началась с рывка хозяев 6:0, а «Зенит» не мог забить почти четыре минуты. Напряжение возрастало до предела. Трибуны включились на полную мощь — каждая атака гостей встречалась оглушительным свистом.

Ход Паскуаля и прощание с Итудисом

Но это не помогло армейцам. Точный трехочковый Джордана Лойда — и от преимущества осталось всего одно очко. И тут наступили два ключевых момента матча. За три минуты до конца третьей четверти Пойтресс получил четвертый фол за неправильную поставку заслона на Уэйре. На повторе видно, что Алекс не нарушал правила. Чави Паскуаль вышел из себя так, что сорвался на арбитра Ярослава Орешкина, получив сначала технический, а потом и дисквалифицирующий фол.

Испанский тренер ушел в подтрибунное помещение, а командой остался руководить ассистент Инъяго Зорзано. Без своего вожака сине-бело-голубые уступили концовку четверти, но шесть очков — это не приговор.

— Удаление Паскуаля сыграло свою роль, — отметил в беседе с «Известиями» форвард «Зенита» Сергей Карасев. — Думаю, он это готовил. Это смотивировало команду, и мы сплотились еще больше.

К тому же в одном из эпизодов Швед получил перелом кисти и больше не смог продолжать игру. Без своего главного снайпера ЦСКА не смог забить в стартовые две минуты заключительной четверти. «Зенит» сделал рывок 7:0, а Антонов получил неспортивный фол на Мики. Джордан увеличил преимущество своей команды до четырех очков, а ЦСКА быстро исчерпал лимит командных фолов. Оставалось играть еще шесть минут — времени, чтобы игра перевернулась еще три-четыре раза, предостаточно. Но без Шведа ЦСКА выглядел в атаке обреченно. Всего четыре очка за 6,5 минуты — это был провал.

Итудис взял тайм-аут при «минус 7». Но первая же атака после него закончилась перехватом Карасева, а потом и трехочковым Дениса Захарова (как же приятно, что русские игроки выходят на первый план в ключевые минуты). Преимущество гостей выросло уже до 9 очков, и Итудис решил использовать последний тайм-аут за 2,5 минуты до конца. Дальше происходили очень странные события. Клайберн мазал с линии штрафных, Пойтресс бился как лев с четырьмя фолами (поставив смачный блок-шот Антонову), Уэйр опять забил из безнадежной ситуации и подарил фанатам надежду (75:78). До конца матча было 25 секунд. «Зенит» пошел в свою последнюю атаку. Армейцы оперативно сфолили на Лойде. Чемпион НБА забил два штрафных и принес своей команде золото Единой лиги ВТБ.

— Великолепные эмоции, — поделился с «Известиями» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — Равные две команды, которые здорово выступали и в Евролиге. Немудрено, что они встретились в финале и довели дело до решающего седьмого матча. Если честно, то я впечатлен характером «Зенита». Выиграть серию у ЦСКА, уступая 1:3, — это очень сложно. Причем они выиграли два матча в Москве. Сделали это абсолютно по игре, так что заслужили титул на 100%.

После матча Димитрис Итудис объявил об уходе из ЦСКА. Греческий тренер продолжит карьеру в «Фенербахче».

— Знаю, что Димитрис очень хотел выиграть и уйти красиво, — сказал «Известиям» президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Тем не менее не всегда получается взять титул на заказ, хотя мы и вели в серии со счетом 3:1. Не всегда получается уходить красиво. Но не всегда надо помнить только последний матч. Надо помнить те восемь лет, которые он провел в ЦСКА. Насколько он был предан команде. Насколько он отдавался любимому делу. Так что только хорошие впечатления о Димитрисе. Могу сказать ему еще раз огромное спасибо. Он вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами. Желаю ему удачи в продолжении карьеры.

С армейцами Итудис дважды побеждал в Евролиге (2016, 2019) и шесть раз в лиге ВТБ (за исключением 2022 года, в 2020 году чемпион не был определен из-за пандемии коронавируса).