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Без греческого в зале: кто сменит Димитриса Итудиса во главе ЦСКА

В списке главных кандидатов — четыре выходца с Балкан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Впервые за восемь лет боссам баскетбольного ЦСКА придется заняться поиском главного тренера. Димитрис Итудис покинул команду по соглашению сторон после поражения от «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ. Впрочем, и победа не изменила бы решение греческого специалиста — он хочет тренировать в Евролиге (куда ЦСКА возвращать не торопятся) и уже договорился о контракте с турецким «Фенербахче». Среди его возможных преемников называются четыре известных балканских тренера и один грек. Но не исключено, что ЦСКА всех удивит, как это случилось восемь лет назад с назначением самого Итудиса.

Греческий период

До 2014 года армейский клуб возглавляли либо люди, выросшие в системе ЦСКА, либо тренеры-легенды. От Александра Гомельского до Этторе Мессины. Итудис не подпадал ни под одну из этих категорий. В качестве главного тренера он проработал всего два года в скромном «Банвите» (лучший результат — полуфинал чемпионата Турции). Да, он много лет успешно помогал Желько Обрадовичу в «Панатинаикосе», но по-прежнему был полной загадкой даже для экспертов.

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Однако руководители армейцев внимательно следили за карьерой Итудиса. Его харизма, речь, мышление говорили о том, что это лидер, вспоминала вице-президент ЦСКА Наталия Фураева. На собеседовании Димитрис только упрочил это впечатление. Хотя ветераны ЦСКА и болельщики сомневались, что молодой специалист сможет завоевать авторитет в звездном коллективе.

Впрочем, любое назначение — это риск. А главный показатель работы наставника — результат. И тут Итудис превзошел своего предшественника Мессину. Под его руководством команда взяла два титула чемпиона Евролиги, шесть раз выиграла Единую лигу. В его личной копилке два приза имени Александра Гомельского как лучшему тренеру Евролиги и пять званий лучшего наставника Лиги ВТБ.

За восемь сезонов с Итудисом команда провела 522 матча, одержав в них 420 побед. При греке ЦСКА шесть раз из шести выходил в «Финал четырех» Евролиги (сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии, в прошедшем результаты москвичей были аннулированы). Это сумасшедший показатель. Кроме того же Обрадовича и Пабло Ласо, никто не может похвастаться такой стабильностью.

— В наших отношениях были разные моменты, но никто не станет спорить, что это самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА, — заявил «Известиям» президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Знаю, он очень хотел выиграть и уйти красиво. Но не всегда получается взять титул на заказ, хотя мы и вели в серии c «Зенитом» со счетом 3:1. Надо помнить не только последний матч, надо помнить все восемь лет, которые он провел в ЦСКА. Насколько он был предан команде, насколько отдавался любимому делу. О Димитрисе остаются только хорошие воспоминания. Могу сказать ему еще раз огромное спасибо. Он вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами.

Важная оговорка

Сейчас ясно, что ЦСКА не станет торопиться с выбором главного тренера. В принятии решения определяющим, скорее всего, будет фактор участия или неучастия столичного клуба в Евролиге — этот вопрос должен решиться на голосовании акционеров турнира в июне.

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Если столичный клуб все-таки допустят до еврокубка, армейцы смогут сделать выбор в пользу опытного тренера. В частности, речь идет про Душко Ивановича, трижды побеждавшего в чемпионате Испании с «Басконией», а также тренировавшего «Барселону» (2005–2008), «Панатинаикос» (2014–2015) и «Химки» (2016–2017). Период работы в подмосковном клубе был довольно удачным, поэтому 64-летнему черногорцу не потребуется время для адаптации в России.

Тоже самое можно сказать и про экс-наставника «Маккаби» Янниса Сферопулоса. В сезоне-2011/12 он уже работал в ЦСКА, когда был ассистентом Йонаса Казлаускаса. После этого грек пустился в самостоятельное плавание, отлично проявив себя в «Панионисе», «Олимпиакосе» и «Маккаби». С «Оли» он дважды выиграл чемпионат Греции, а также два раза доводил команду до решающего матча Евролиги. Причем в сезонах 2014/15 и 2016/17 обыгрывал в полуфинале именно ЦСКА Итудиса. С «Маккаби» Яннис трижды выиграл чемпионат страны, но вывести клуб из Тель-Авива в плей-офф Евролиги ему так и не удалось. Хотя команда показывала зрелищный баскетбол. Сферопулоса давно сватают на пост наставника армейцев. Возможно, момент наступил. Сейчас тренер имеет статус свободного агента.

Эмиль Райкович и Душан Алимпиевич также работали в России. Первый вывел саратовский «Автодор» на первое место в регулярном чемпионате, но покинул клуб после событий 24 февраля. Второй проработал в Саратове три месяца в сезоне-2018/19. После этого в его карьере наступила затишье, но в ноябре 2020 года Алимпиевич возглавил «Бураспор», который сенсационно довел до финала Еврокубка-2021/22 (второй по значимости турнир после Евролиги. — «Известия»). Его признали лучшим тренером турнира, и теперь ряд клубов Евролиги заинтересованы в его кандидатуре. В том числе и ЦСКА.

Если же российский клуб не допустят до Евролиги, то оптимальной выглядит кандидатура главного тренера сборной России и «Нижнего Новгорода» («НН») Зорана Лукича. По информации «Спорт-Экспресса», перед уходом Итудис порекомендовал присмотреться именно к 50-летнему сербу.

Это объяснимо. ЦСКА дважды подряд встречался с «НН» в розыгрыше плей-офф Единой лиги, и клуб со скромным бюджетом, делающий ставку на россиян, оба раза дал настоящий бой фавориту. В прошлом сезоне армейцы забрали серию в решающем матче, где дело дошло до напряженной концовки. В этом — красно-синие выиграли со счетом 3-0, но все матчи были очень близкими. Притом что из-за травм и отъезда легионеров «НН» играл в четвертьфинале семью игроками.

У Лукича есть действующий контракт с «НН» на сезон-2022/23, но генеральный менеджер нижегородцев Сергей Панов вряд ли станет чинить препятствия, если Лукич попросит его отпустить. Что касается сборной, то проблем с совмещением сейчас никаких не будет. В календаре национальной команды пока нет международных турниров. Так что путь для Лукича в ЦСКА открыт.

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