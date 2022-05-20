Досчитать до четырех: кто победит в финальной серии Единой лиги

В этом году Кубок Белова разыгрывают первая и вторая команды регулярного чемпионата по баскетболу. ЦСКА и «Зенит» будут выяснять отношения в серии до четырех побед. Петербургский клуб впервые вышел в финал турнира, но считается в нем фаворитом. Сине-бело-голубые сохранили практически всех лидеров, в полуфинале остановили УНИКС во главе с самым ценным игроком (MVP) сезона Марио Хезоньей, лишь раз дав казанцам набрать больше 70 очков. Но и армейцы не намерены отказываться от титула, который брали 11 раз за последние 12 лет. Димитрис Итудис достаточно быстро перестроил игру команды, выдвинув на первый план трио Швед–Милутинов–Клайберн. Эти парни практически не заметили сопротивления «Локомотива-Кубани», а сейчас постараются взломать оборону Чави Паскуаля.

Звездное трио

В этом сезоне финалисты играли друг с другом трижды. В октябре прошлого года в рамках Евролиги победа осталась за ЦСКА (77:67). В январе «Зенит» взял реванш в Единой лиге ВТБ благодаря дуэту защитников Билли Бэрон — Джордан Лойд, которые на двоих набрали 39 очков (81:68). В марте команды встречались друг с другом уже примерно в тех же составах, которые выйдут на паркет в пятницу, 20 мая. В первой половине команды играли на равных, а вот после большого перерыва «Зенит» благодаря попаданиям снайперов впервые создал себе двузначный перевес — 55:44. Отыграть это отставание у армейцев получилось еще до четвертой четверти, а вот в заключительной 10-минутке одним из главных героев стал Семен Антонов: его трехочковые и полезные действия в защите помогли ЦСКА не отстать от «Зенита» и затащить соперника в напряженную концовку. В итоге форвард провел лучший матч за четыре года, набрав 17 очков, 4 подбора, 4 блок-шота и 4 перехвата. А победу ЦСКА принес новичок: Каспер Уэйр реализовал оба штрафных за 14 секунд до сирены, выведя свою команду вперед — 79:78. «Зенит» взял тайм-аут, но трехочковый бросок Бэрона не достиг цели.

К плей-офф ЦСКА ждал Кевина Пангоса, а получил… Каспера Уэйра. Похоже, у всех были сомнения относительно подписания 32-летнего американца, но опытный разыгрывающий уже оправдал свой переезд в Москву. Помимо решающих точных штрафных в дебютном матче с «Зенитом», которые позволили армейцам получить преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, он провел классные игры с «Нижним Новгородом» в первом раунде плей-офф. «ЦСКА, как и в прошлой игре, положился на изоляцию Уэйра, и нам вновь не удалось с ней справиться. В этом причина нашего поражения», — сказал Зоран Лукич после третьего матча. В серии с «Локо» Каспер забил решающий трехочковый в первом матче и сделал 9 передач во втором. А также стал одним из героев четвертой игры (8 очков и 5 передач). Не исключено, что Уэйр может стать джокером и в финальном противостоянии.

Основные же надежды ЦСКА связаны с Алексеем Шведом, Николой Милутиновым и Уиллом Клайберном. В плей-офф показатели тройки лидеров московского клуба впечатляют — в сумме они набирают 51,6 очка за игру. Клайберн увеличил свою результативность почти вдвое по сравнению с «регуляркой» (16,6 очка против 9,6), Швед стал вторым лучшим ассистентом в плей-офф (6,1 передачи) после Евгения Бабурина, а у Николы Милутинова в среднем дабл-дабл из 16 очков и 13,7 подбора.

— ЦСКА не стал слабее, — подчеркнул в интервью «Известиям» центровой «Зенита» Алекс Пойтресс. — У них есть забойное трио — Швед, Милутинов, Клайберн. К тому же они подписали трех сильных игроков под плей-офф. Так что их ростер представляет серьезную угрозу. Матчи с «Нижним Новгородом» и «Локомотивом-Кубанью» это только подтвердили. Как сдержать Милутинова? Это понятная угроза для нас. Большой игрок, который хорошо распоряжается своим телом и имеет хороший бросок. Думаю, это будет большая задача для нас всех. Но уверен, что мы хорошо подготовимся к его опеке, предложив несколько вариантов защиты.

Полный баланс

Команда из Северной столицы сумела сохранить свой состав практически в том же виде, в котором выступала до Матча звезд. Из «Зенита» ушли Матеуш Понитка, Коннер Фрэнкэмп и литовские легионеры Артурас Гудайтис и Миндаугас Кузминскас, однако эти потери несопоставимы с теми, которые понес ЦСКА. Серьезность своих намерений завоевать дебютный титул «Зенит» подтвердил в полуфинальном противостоянии с УНИКСом. В этой серии коллектив Чави Паскуаля сумел нейтрализовать двух главных звезд казанцев — Марио Хезонью и Лоренцо Брауна, а также показать свою атакующую мощь.

Решающим попаданием в третьей игре серии отметился Билли Бэрон, получивший награду лучшему шестому игроку сезона. В четвертом матче с УНИКСом победу команде принес Джордан Лойд, за которым до этого казанцы следили очень тщательно. Не стоит забывать и про мощный дуэт больших Мики–Пойтресс, который всегда готов отработать на максимуме на обеих сторонах площадки. Состав у «Зенита» сбалансированный, и тут важно подчеркнуть, что помимо иностранцев важные роли играют и российские баскетболисты. Дмитрий Кулагин — второй по передачам, Сергей Карасев — основной легкий форвард команды, Андрей Зубков добавляет энергии со скамейки.

— Мики и Пойтресс обладают большим атакующим арсеналом, — рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» Никола Милутинов. — Будет сложно им противостоять. Но проблема не только в них двоих. У «Зенита» очень сильная задняя линия. Надо всегда помогать партнерам, которые будут защищаться против маленьких игроков соперника. Так что мне и другим большим придется показать свои лучшие качества, чтобы сдержать атакующий потенциал «Зенита».

Первые два матча состоятся в Москве — 20 и 22 мая. Затем серия переедет в Санкт-Петербург, третья и четвертая игры запланированы на 25 и 27 мая.