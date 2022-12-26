Лыжные обгонки: в чем причина конфликта Большунова и Устюгова

Во время последнего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске обострились отношения между двумя олимпийскими чемпионами и чемпионами мира — Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Продолжение получил конфликт, случившийся еще 10 декабря на предыдущем этапе в Чусовом. На этот раз лыжники поспорили, применял ли Большунов запрещенные контактные приемы в финальном забеге классического спринта. Вроде как подобные конфликты в лыжах случаются регулярно. Например, и Большунов, и Устюгов в разное время громко ругались по схожему поводу с норвежцем Йоханнесом Клебо. Однако разногласия между двумя нашими звездными лыжниками гораздо глубже, чем просто эмоции в ходе борьбы на лыжне.

Третий лишний

В финальном спринтерском забеге классикой, который прошел 25 декабря на этапе Кубка России в Красногорске, Устюгов возглавлял гонку большую часть дистанции. Его главным преследователем был Большунов. Однако в какой-то момент мимо лидеров неожиданно проскочил Александр Терентьев — молодой и очень сильный спринтер-классист. Сергей попытался встать следом за новым лидером, но между ними вклинился Большунов.

Возможно, именно этот маневр Устюгов оценил как запрещенный. После этого лыжи у Сергея начали проскальзывать, и на финише он вовсе бросил бороться, уступив третье место Глебу Ретивых. После гонки Устюгов что-то зло втолковывал Большунову и отказался пожать тому руку.

— Нельзя так делать, это не по-человечески. Я бы себе такого не позволил, — отметил Устюгов в разговоре с журналистами. — Если я подрезаю, то не прыгаю на ботинки, концы лыж, стараюсь не сбивать, всё должно оставаться в пределах разумного. А если тебе создается помеха, ты спотыкаешься, то это не особо приятно. Но это лыжные гонки — контактный вид спорта, раньше, говорят, даже локтями толкались. Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя сделал. Я не обиделся, но неприятно.

Ответ Александра Большунова не заставил себя ждать.

— Мы друг друга обгоняли, и Терентьев в этот момент — опа, и побежал, — обрисовал он свое видение ситуации. — На самом деле там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус. Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает. Просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания. Здесь быстрый снег, и всё решал каждый сантиметр.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) внимательно рассмотрит этот эпизод, а тренер сборной России Юрий Бородавко заявил «Известиям», что конфликт постараются урегулировать внутри команды.

— Если конфликт есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу, — подчеркнул «Известиям» олимпийский чемпион Никита Крюков. — Нужно между собой обсуждать, если существует легкая вражда друг с другом. Пусть они свои отношения на трассе выясняют. Опять же, чтобы это было в пределах правил. Спортсмен может себя защитить только одним способом — своим результатом. Всё остальное — это отговорки.

История с мешками

Данный конфликт можно было бы считать рабочим. Если бы он не стал продолжением инцидента, имевшего место две недели назад на этапе Кубка России в Чусовом (10–13 декабря). Тогда Устюгов неожиданно для многих одержал победу в спринте, оставив за спиной в том числе Большунова. Эмоции у Сергея по этому поводу, вероятно, были очень сильными, ведь спортсмен готовился к сезону не с национальной сборной, а с региональной командой.

«Летом меня некоторые называли мешком... И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» — заявил тогда Устюгов в интервью «Чемпионату».

Если кто не знает, «мешками» или «рюкзаками» лыжники обычно презрительно называют тех, кто привык отсиживаться за спинами соперников. Это синоним неконкурентоспособного спортсмена. Видимо, заявление Сергея сильно зацепило Большунова. Поэтому, когда Александр победил в следующей гонке, то парировал.

— Ну что, «мешки» сегодня обыграли олимпийского чемпиона? — заявил он. — Сначала «мешки» сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Всё отлично. Гонка прошла здорово. Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы, готовиться в сборной команде или в региональной команде.

Эту отповедь многие болельщики сочли слишком резкой, ведь Александр намекал на болезненный для Устюгова момент с эстафетой на Олимпиаде в Пекине. В ней Устюгов завоевал свой главный титул в карьере. Но многие считали, что Сергея включили в заявку за старые заслуги, что место в той эстафете на Играх-2022 больше заслужил Артем Мальцев.

С другой стороны, Устюгов погоды в пекинской эстафете не испортил и финишировал с флагом. И он действительно заслужил тот шанс — хотя бы потому, что был лишен возможности стать олимпийским чемпионом на пике карьеры в 2018 году в Пхёнчхане (МОК не прислал приглашение спортсмену без объяснения причин). В общем, намеки на то, что Устюгов слишком легко получил титул олимпийского чемпиона, не совсем справедливы.

Причем история с «мешками» на этом не закончилась. Перед следующей гонкой в Чусовом Большунов снял видео, на котором он передвигается с мешком на плече. А затем на церемонии награждения Александр и призеры — Илья Семиков и Денис Спицов — демонстративно влезли в целлофановые мешки. С одной стороны — креатив и весело, ведь именно такой «движухи» не хватает многим нашим соревнованиям. С другой — с подключением к этому противостоянию других лыжников оно приобрело признаки коллективного буллинга. Сам Устюгов говорил, что не обижается, и вообще всячески поддерживает хайп и трешток. Но что на самом деле на сердце у Устюгова?

Разные поколения

Как известно, Большунов очень не любит проигрывать и жестко выговаривает своим партнерам по командному спринту в случае неудачи. На чемпионате мира 2019 года Устюгов бежал эстафету в одной команде с Большуновым и также на последнем этапе. Только вот в том случае результат был не таким прекрасным, как в Пекине. У Сергея на дистанции неожиданно начало прихватывать бок, и норвежский финишер Йоханнес Клебо легко обошел россиянина. Наверняка Александр это отлично запомнил. Тем более что с Устюговым на протяжении его карьеры регулярно случались разные неприятные истории со здоровьем и порой в самый неподходящий момент.

В 2017 году Сергей был однозначно лучшим лыжником планеты — выиграл «Тур де ски» и две гонки чемпионата мира. Однако затем была допущена грандиозная несправедливость — МОК не пригласил Устюгова на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан, и причины мы не знаем до сих пор. Есть версия, что все дело в показаниях информатора Григория Родченкова. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, как известно, питал особую любовь к нашей лыжной команде, а Сергей находился среди участников Игр в Сочи. В итоге, не сдав за карьеру ни одного положительного теста на допинг, Устюгов был лишен своего главного олимпийского шанса. Большунову в этом плане повезло больше — он стартовал и в Пхёнчхане, и в Пекине.

Вне всякого сомнения, у Большунова и Устюгова могут быть чисто возрастные разногласия. Сергей старше на пять лет и представляет другое поколение в нашей команде, выступавшее в совершенно в другой обстановке. Да и в целом никто не обязан испытывать друг к другу симпатию только по профессиональному признаку. Наоборот, публичные пикировки двух звезд точно повышают рейтинги наших лыж. А если вспомнить, что оба спортсмена порой не сдерживают свои эмоции, можно ждать и более бурного продолжения. Однако почему-то хочется верить, что оба прекрасных лыжника всё же не перейдут грань допустимого в этом конфликте.