Гонки на добывание: что ждет наших биатлонистов и лыжников этой зимой

Около месяца остается до старта нового сезона в лыжных гонках и биатлоне. Кубок мира в обоих видах спорта пройдет без наших спортсменов — международные федерации продлили их отстранение от всех турниров. Но без соревновательной практики они не останутся — утвержден очень насыщенный внутренний календарь. Где можно будет увидеть Александра Большунова, Наталью Непряеву, Александра Логинова и других звезд этой зимой, компенсируют ли гонорары российских соревнований потерянные призовые Кубка и чемпионата мира — в материале «Известий».

Отстранение продлили

Иллюзий по поводу участия на этапах Кубка мира российские биатлонисты не испытывали. В отличие от лыжников они после Олимпиаде уже не выступали на международных стартах. Да и отсутствие наших биатлонистов — не критичная потеря для Кубка мира. Даже, несмотря на завоеванные в Пекине медали. В этом виде спорта мы занимаем 4-5 места среди наций. В лыжных гонках другая ситуация. Там Россия — одна из двух ведущих стран, и ее отстранение от соревнований сильно бьет как по уровню конкуренции, так и по зрелищности.

Поэтому у лыжников надежда на выступление в Европе все же была. Ее дал генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов (FIS) Мишель Вион, который заявил о возможном снятии санкций с россиян и белорусов. Решение принимали на Совете организации 22 октября.

За несколько дней до заседания ряд шведских и норвежских спортсменов пригрозили бойкотом чемпионата мира, если до него допустят россиян. Но бойкотировать старты им не пришлось. Совет FIS без обсуждения продлил отстранение наших лыжников.

Календарь сверстали

Сезон Кубка мира в лыжных гонках стартует 25 ноября в финском Руке, у биатлонистов – в Контиолахти 29 ноября.

В Федерации лыжных гонок России внутренний календарь сверстали так, что он практически совпадает с расписанием Кубка мира. Но соревновательный сезон наши лыжники начнут раньше — 18 ноября в Вершине Тёи, в Хакасии. Всего запланировано восемь этапов Кубка России. Большунов и компания заглянут в Чусовой, Кирово-Чепецк, Красногорск, Сыктывкар и Кировск. В марте Тюмень примет чемпионат России.

Календарь биатлонистов более разнообразный. Этапов Кубка России здесь шесть, стартовый пройдет с 24 по 28 ноября в Ханты-Мансийске. Плюс в Югре, Ижевске и Увате примут гонки чемпионата России.

Главная же особенность биатлонного сезона — Кубок содружества, в котором участвуют российские и белорусские спортсмены. Первые два этапа прошли летом в Раубичах (Белоруссия) и Сочи. В декабре нас ждет шоу-гонки в Рязани. Появление этого старта вдохновлено «Рождественской гонкой», которую ежегодно проводят в Германии. После Нового года состоятся еще три этапа Кубка содружества.

— Конечно, альтернативой Кубка мира старты на Кубке содружества стать не могут по определению, — отметил «Известиям» олимпийский чемпион, член исполкома СБР Евгений Редькин. — В любом случае будет ограниченная конкуренция. Но в данной ситуации выбирать не приходится, это единственный вариант, где мы можем соревноваться не сами с собой. Возможно, он будет разрастаться, будут приглашаться биатлонисты из других стран. Посмотрим, кто откликнется. С чего-то же надо начинать.

Призовые утвердили, но не все

Обычно на Кубках России по лыжным гонкам и биатлону никаких призовых денег победители не получали. На пьедестале им вручали грамоты, цветы и, возможно, какой-то сувенир от региона — например, башкирский мед в Уфе.

Но отстранение наших спортсменов от международных стартов изменило эту «традицию». В биатлоне победители каждой гонки чемпионата России получат по 100 тыс. рублей, серебряные призеры — 85 тыс., бронзовые — 75 тысяч. В Кубке России суммы меньше: 70, 60 и 50 тыс. соответственно. А призовой фонд Кубка содружества составляет 40 млн рублей.

Конечно, призовые на Кубке и чемпионате мира значительно выше. Победители гонок на этапах КМ зарабатывают €15 тыс. (около 900 тыс. руб.), а на главном старте сезона — чемпионате мира — €25 тыс. (около 1,5 млн рублей).

— Я не считаю, что наши спортсмены — биатлонисты, лыжники — имеют какие-то баснословные зарплаты, — говорит Евгений Редькин. — Они все в рамках государственных программ. Поэтому для элитных спортсменов призовые на этапах Кубка мира — это самая существенная часть заработка. Если же говорить о призовых Кубка России-2022/23 по биатлону, то в СБР постарался организовать такой призовой фонд, чтобы у ребят появилась дополнительная мотивация.

У лыжников ситуация с призовыми сложнее. Еще в июле предполагалось, что никаких денег победители и призеры внутренних стартов не получат, как и прежде. Причина — в отсутствии у Федерации лыжных гонок спонсора. Но к началу летнего чемпионата России деньги удалось найти. Так, победители получали 100 тыс. руб., за второе место давали 80 тыс., а за третье — 60 тысяч.

Однако до сих пор неизвестно, будут ли какие-то призовые выплаты лучшим лыжникам Кубка России зимой. В любом случае наши лидеры заработают меньше, чем в прошлом сезоне. Так по итогам Кубка мира-2021/22 Наталья Непряева только призовыми заработала $128 тыс., а Александр Большунов около $79 тысяч.