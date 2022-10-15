Шоу голосов: как завершились выборы главы российского биатлона

Виктора Майгурова 14 октября переизбрали на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшие четыре года. В плотной борьбе на внеочередной конференции организации он сумел обойти своего заместителя, главу федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова. Майгуров набрал 31 голос против 23 у оппонента. Несмотря на все скандалы, полыхавшие в преддверии выборов, — а были обвинения и в финансовых махинациях, и в давлении на делегатов, — сама конференция прошла спокойно. После проигрыша Алексей Нуждов объявил, что покидает СБР, но пообещал составить конкуренцию Виктору Майгурову на следующих выборах, через четыре года.

Справедливо и конструктивно

Трехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров и следующие четыре года будет руководить Союзом биатлонистов России. Так решили делегаты внеочередной конференции организации. В ходе выборов президента СБР за него проголосовал 31 человек, а за его конкурента Алексея Нуждова — 23.

Конференция прошла на удивление спокойно, хотя перед ней в медиапространстве полыхали скандалы. Например, глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов записал видео с обвинениями в финансовых махинациях в адрес Виктора Майгурова и его окружения. Также стали появляться комментарии о том, что региональные министерства спорта оказывают давление на делегатов конференции, с тем чтобы они поддержали действующего президента.

Шоу голосов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но сами выборы прошли без криков и взаимных претензий.

— Всё было достойно, честно, справедливо и конструктивно, — признал в беседе с журналистами Алексей Нуждов.

Началось же всё с приветственного слова олимпийского чемпиона Гренобля-1968 и Саппоро-1972 Виктора Маматова. Он призвал биатлонную семью сплотиться, обойтись без грязи и оскорблений. Видимо, это задало тон всей конференции. Сначала со своей программой выступили кандидаты, а затем на трибуны стали подниматься их сторонники. За Нуждова выступили трехкратный чемпион мира Иван Черезов и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, за Майгурова — двукратные олимпийские чемпионки Ольга Зайцева и Ольга Медведцева.

Далее был определен способ голосования. Момент принципиальный. В июне, при первой и неудачной попытке выборов президента СБР, голосование было открытым. И это очень не понравилось Алексею Нуждову. По его мнению, именно этот фактор предопределил результат — 35:18 в пользу Майгурова (для победы ему тогда не хватило всего одного голоса). Он считал, что представители некоторых регионов не решились поддержать его при таком формате.

На этот раз голосование было тайным. Делегаты по очереди опускали бюллетени в избирательную урну, а уже спустя 40 минут стали известны его итоги. С перевесом в восемь голосов победу одержал действующий президент Виктор Майгуров. Отметим, что этого преимущества не хватило бы на прошлых выборах, где необходимо было набрать 2/3 голосов. Но в новом уставе СБР, который успели зарегистрировать в Минюсте, теперь говорится, что победителю достаточно набрать 50% плюс два голоса. После поражения Нуждов заявил, что покидает организацию.

— Да, я озвучил эту позицию на предыдущих выборах, — отметил Нуждов. — В действующих органах управления СБР не останусь. У Виктора Викторовича [Майгурова] и его команды свое видение, у меня — свое. Много в чем мы сходимся, но есть принципиальные вещи, в которых мы расходимся и вряд ли можем сойтись. Зачем идти, если ты не разделяешь позицию. Будет ли через четыре года у меня желание взять реванш? Сейчас считаю, что да. Но мы живем с вами в непростое время. Доживу — буду баллотироваться.

Шоу голосов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также кандидат в президент заявил, что получил положительный опыт за годы работы в СБР.

— Я провел по два года в команде Владимира Драчева и Виктора Майгурова, — напомнил Нуждов. — Оцениваю как бесценный и положительный опыт. Мне понятна вся вертикаль снизу доверху. Есть практическое понимание, как устроен наш биатлон. Есть понимание, как сделать его лучше, сильнее. Слова словами. Показывать надо на практике. Я остаюсь президентом Федерации биатлона Московской области. Думаю, будем там показывать. Если смотреть на результаты выборов, они придают мне сил и ответственности за тех людей, которые меня поддержали. У меня обязанность им помогать. Не только им. Но даже противникам.

Время для ежедневной работы

Победитель выборов Виктор Майгуров в разговоре с журналистами тоже держался спокойно и обошелся без резких слов . Он заявил, что готов решать вопросы со своими противниками цивилизованно, не устраивая шоу.

— Форма закрытого голосования дала ответы на многие вопросы, — подчеркнул президент СБР. — Поэтому считаю, что все делегаты выразили свое мнение абсолютно независимо. Спасибо им за поддержку и доверие. Первая конференция и открытое голосование дало понимание, кто тебя искренне поддерживает, а кто нет. Мы к этой конференции особо не готовились. Просто работали и всё. Полагали, что плюс-минус останемся при своих. Конференция подтвердила, что результаты схожи. И обвинения, что мы кого-то принуждаем голосовать, просто несостоятельны.

Майгуров подчеркнул, что никак не будет отвечать на обвинения в мошенничестве, которое ему предъявлял глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов. Отметим, что Нуждов подтвердил слова Нугманова, заявив, что передал документы по странным финансовым операциям в правоохранительные органы. Вице-президент подчеркнул, что написал заявление еще в начале весны, по нему идет проверка.

Шоу голосов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Действительно, выборам предшествовало много негативных моментов со стороны некоторых членов СБР, — продолжил Майгуров. — Я сегодня сказал, что если чьи-то права нарушены, давайте их решать в цивилизованном порядке, а не быть в качестве шоу-актеров на различных программах телевидения или на страницах газет. Про биатлон должны говорить только положительные вещи, а не смаковать скандалы. Всё, что там говорилось, завтра никто не вспомнит. Ничего из того, что говорилось в мой адрес, точно не соответствует действительности. Я для себя принял решение — никак не ввязываться в эту перепалку.

В заключении глава российского биатлона описал главные задачи, которые он ставит перед собой в ближайшие четыре года.

— Надо стабилизировать ситуацию, мы эти два года долги закрывали, — заявил Майгуров. — Сейчас нужно заниматься планированием на четырехлетний период. Спокойно готовиться к тем или иным соревнованиям. У нас Олимпийские игры через четыре года, которые мы со счетом не сбрасываем. Но основное — наши регионы. У каждого своя головная боль. Это ежедневная работа. Тут даже планировать ничего не надо. Приходишь — и занимаешься. Сколько медалей хотелось бы на Олимпиаде? Я говорил перед прошлой Олимпиадой, что мы готовы в каждой гонке бороться за медали. Думаю, что с нынешней командой возможности наши сохранятся.

Напомним, что на Играх в Пекине-2022 наши биатлонисты завоевали четыре медали. Три из них в эстафетах — серебро у женщин, бронза у мужчин и в миксте, и одну в индивидуальной гонке — третье место Эдуарда Латыпова в гонке преследования.