Вышли на рубеж: кого выберут президентом российского биатлона

Повторные выборы главы Союза биатлонистов России (СБР) пройдут 14 октября. При первой попытке в июне ни один из кандидатов не смог набрать нужное число голосов. На пост два кандидата — действующий президент СБР Виктор Майгуров и его заместитель Алексей Нуждов. Оба имеют солидный вес в российском биатлоне, а их борьба получается максимально событийной, даже скандальной. Очередным ее этапом, возможно, стало лишение государственной аккредитации федерация биатлона Забайкальского края. На днях ее председатель Геннадий Ковалев заявил о давлении со стороны регионального министерства спорта с требованием голосовать за Майгурова. О раскладе сил перед решающим днем — в материале «Известий».

Долгий путь

Виктор Майгуров — топовый биатлонист из 90-х и нулевых: он взял первое в истории золото чемпионатов мира в гонке преследования, завоевал две медали Олимпийских игр, а в сезоне 1995/96 занял второе место в общем зачете Кубка мира. После окончания спортивной карьеры он быстро нанел себя в управленческой сфере — был министром спорта ХМАО, возглавлял местную федерацию биатлона, а с 2012 года начал активно сотрудничать с СБР.

Майгуров был правой рукой бывшего президента организации Михаила Прохорова, восемь лет входил в состав правления СБР (2012-2020). В 2018 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента организации, но в конкурентной борьбе проиграл Владимиру Драчеву. Спустя два года четырехкратный чемпион мира покинул свой пост (получив вотум недоверия) и сосредоточился на работе в Госдуме. На внеочередной конференции Майгурова выбрали президентом на безальтернативной основе.

С тех пор прошло более двух лет. Скандалов вокруг СБР стало значительно меньше, а результаты спортсменов немного повысились. Главный старт четырехлетия и вовсе внушал оптимизм. В Пекине-2022 наши биатлонисты завоевали четыре медали — три в эстафетах (серебро у женщин, бронза у мужчин и в миксте) и одну в индивидуальной гонке (третье место Латыпова в гонке преследования). Сюда стоит добавить два обидных четвертых места Максима Цветкова и долгожданное появление лидера женской сборной Кристины Резцовой. Также команда Майгурова разработала и уже реализует программу развития биатлона до 2026 года, а сам функционер получил высокие оценки от руководства нашего спорта.

— Мы полностью удовлетворены взаимоотношениями с СБР, реализовали несколько партнерских проектов, в том числе тренерский образовательный, который мы проводим в Сочи, — отмечал в интервью «Известиям» глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Я не даю оценки предыдущему руководству. Просто констатирую тот факт, что у нас стало больше точек соприкосновения. Надеюсь, это принесет пользу для спортсменов.

В случае победы на выборах Майгуров обещает увеличить бюджет организации до 228,9 млн рублей (в мае он говорил, что текущий бюджет составляет порядка 150 млн.) Из них 79 млн планируется потратить на сборные команды России, 52,7 млн — на программу развития «Биатлон-2026», которая включает поддержку регионов на 35 миллионов. На организацию соревнований планируется направить 42 млн, содержание аппарата СБР — 46 миллиона. В резервный фонд будет поступать 5% от доходов.

— Я лично и Красноярский край будет поддерживать на выборах Майгурова, — отметил «Известиям» трехкратный чемпион мира, бывший тренер сборной Павел Ростовцев. — Человек находится на своем месте, отлично выполняет свою работу, вовлечен во все процессы. Он точно заслужил полноценный президентский срок, чтобы реализовать все запущенные им проекты.

Поддержка регионов

Нуждов, в свою очередь, предлагает увеличить бюджет до 220 млн руб., из которых 100 млн планируется потратить на призовой фонд Кубка России (тем самым финансово мотивировав спортсменов, вынужденных пропустить международный сезон), по 40 млн — на содержание аппарата СБР и потребности сборной страны, 30 млн направить на помощь регионам, 10 млн оставить в резерве.

Кандидат в президенты говорит, что в отличие от Драчева и Майгурова готов тратить 80% своего времени на поддержку регионов, остальные 20% — на сборную. На его взгляд, сейчас происходит наоборот, поэтому многие региональные федерации брошены и едва сводят концы с концами.

— Буду голосовать и поддерживать Нуждова, — подчеркнул «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. — Он заслужил это место своими действиями, а не словами. Он помогает развиваться спорту во всей стране, при нем регионы наконец-то получат реальную помощь.

Отметим, что Алексей Викторович имеет яркую биографию. Вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» когда-то командовал взводом спецназа, побывал в горячих точках, служил в контрразведке и возглавлял отдел по борьбе с должностными и экономическими преступлениями Центрального аппарата ФСБ. В 2015 году Нуждов возглавил федерацию биатлона Московской области, а в мае 2018 году был назначен первым вице-президентом СБР. Многие источники говорят, что именно благодаря Нуждову СБР смог привлечь якорного спонсора, компанию «Газпром», которая во многом формирует бюджет организации.

Выборные тонкости

Перед июньскими выборами шансы кандидатов рассматривались, как равные. Но в итоге Майгуров почти разгромил соперника — 35:18. Для победы ему не хватило одного голоса. Нуждов объяснил такой результат тем, что голосование было открытое, а не закрытое — якобы представители некоторых регионов не решились поддержать его при таком формате. «В телефоне у меня достаточно сообщений, где написано: «Викторыч, извини». Это когда было про формат голосования», — объяснял кандидат в президенты СБР журналистам.

Не обходится без скандалов и перед конференцией. Сначала сторонник Нуждова, глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов обвинил окружение Майгурова в финансовых махинациях с бюджетными деньгами. Затем та же сторона заявила о давлении, которое на региональные организации оказывают чиновники, требуя голосовать за Майгурова. 12 октября, стало известно о приостановке действия государственной аккредитации федерации биатлона Забайкальского края. Ранее председатель этой федерации Геннадий Ковалев подтверждал факты давления.

— В июне мне пришло три эсэмэски от нашего регионального министра спорта, я их публиковал даже — там четко было указано голосовать за Майгурова, — говорил он в интервью «Матч ТВ».

Министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин объяснил отзыв аккредитации рабочим моментом.

— Это обычная рабочая ситуация: отчет не предоставили, согласно букве закона было распоряжение приостановить аккредитацию. Всё, — заявил он «Матч ТВ».

Хотя за два дня до выборов такое решение и выглядет крайне странным.

Но и с другой стороны для агитации привлекаются серьезные силы. Журналист Александр Круглов, много лет обозревающий биатлон, рассказал, что в поддержку Алексея Нуждова агитирует известный биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин.

«Пока сторонники Алексея Нуждова поднимают вой про якобы давление со стороны Минспорта, депутат Госдумы Антон Шипулин звонит в регионы и агитирует за Нуждова, при этом в его собственном регионе Свердловской области биатлонная общественность единогласно поддержала Виктора Майгурова, — написал в своем Telegram-канале Круглов. — Интересно, Шипулин поедет в Москву делегатом и будет также голосовать против интересов своей федерации? Кроме того, активную агитационную деятельность ведет самый рьяный из сторонников Нуждова Ильдар Нугманов, что вызвало возмущение у руководителя Кемеровской федерации биатлона и ряда других представителей регионов».