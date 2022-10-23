Ни хлеба, ни зрелищ: наши лыжники остались без международных стартов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать на международных соревнованиях в сезоне-2022/23. Решение было принято на конгрессе FIS, который состоялся в субботу, 22 октября, в австрийском Зельдене. Официально оно объясняется «обеспечением безопасности всех участников, а также рекомендациями МОКа». Однако эксперты называют его исключительно политическим. Более того, перед заседанием в СМИ начали активно выступать скандинавские спортсмены, угрожавшие FIS бойкотом ключевых стартов. Остается добавить, что в марте нынешнего года с похожей формулировкой про обеспечение безопасности российские и белорусские лыжники уже были отстранены от участия в соревнованиях, пропустив в итоге концовку Кубка мира – 2021/22.

Ущербная позиция

Международная федерация лыжного спорта провела внеочередное заседание совета организации. За несколько дней до заседания совета в СМИ стало появляться всё больше высказываний скандинавских лыжников, которые угрожали бойкотировать старты, если до них допустят российских и белорусских спортсменов. Сложно сказать, насколько в международной федерации прислушивались к этим голосам, но один голос перекричал всех — голос главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах выступил с речью на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле 19 октября. В своем выступлении он призвал по-прежнему не допускать спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, глава МОКа помог FIS cделать этот непростой выбор.

Ни хлеба, ни зрелищ Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

За день до заседания совета президент FIS Йохан Элиаш, по сути, предсказал концовку этого заседания.

«Мы решили следовать рекомендациям МОКа. Согласно Олимпийской хартии, мы как олимпийские виды должны продвигать мир посредством спорта, и это очень важно. Поэтому наша позиция такова, что россияне и белорусы не будут участвовать в наших соревнованиях», — заявил он в интервью NRK.

Другие члены совета высказывались в похожем ключе. Так, член совета из Швеции Матс Орьес заявил, что на заседании не было ни обсуждений, ни сомнений по поводу вынесенного «вердикта».

Официального подтверждения не пришлось долго ждать. На сайте организации появился перечень принятых советом решений. Небольшой абзац про отстранение российских и белорусских спортсменов стоит первым пунктом. Объяснение решения короткое: «С учетом целостности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОКа».

Ни хлеба Британский лыжник Эндрю Масгрейв Фото: Global Look Press/Johanna Lundberg

Хотя даже на Западе не все разделяют эту позицию.

«То, что не будет россиян, — это дерьмовая ситуация, — заявил британский лыжник Эндрю Масгрейв в интервью Faster Skier. — Я ставлю себя на их место. Они стремятся лишь выступать в лыжных гонках, но больше не могут этого делать. Это ужасно. Я бы очень хотел, чтобы русские стартовали на Кубке мира. Но, учитывая обстоятельства, можно понять, почему их отстранили. Очень тяжелая ситуация, от которой никто не выигрывает. Лично я за то, чтобы все сильнейшие оставались в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова».

Вспомнить принципы

Если не допустить россиян в любом другом виде спорта, подконтрольном FIS, большим ударом это для организации не станет. Даже не сильно пострадает Кубок мира в тех дисциплинах сноуборда, в которых мы являемся одними из лидеров. Но лыжные гонки — флагманский продукт FIS. И без наших спортсменов этот продукт сильно теряет в цене.

— Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места, — признался «Известиям» старший тренер сборной России, наставник Александра Большунова и Натальи Непряевой Юрий Бородавко. — Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это всё. Надеюсь, что к следующему году всё поменяется. Но далеко не загадываем, посмотрим. Многие говорили, что нас пропустят и летом, и осенью. Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит, к сожалению, не от нас. Мы ждем, другого выхода нет.

Ни хлеба Призеры чемпионата России по лыжным гонкам в спринте (слева направо): Александр Большунов , Анастасия Фалеева , Александр Терентьев, Денис Филимонов, Наталья Непряева и Анна Грухвина, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Понятно, что лыжные гонки потеряют не только в зрелищности, но и в популярности и финансовой составляющей. Но эти потери можно спрогнозировать. Что произойдет, если бы совет принял противоположное решение, никто даже в самой FIS не знает, а проверять не хочет. То, что решение совета FIS носит исключительно политический характер, подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов на соревнования в сезоне-2022/23 лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов — серьезной конкуренции, — цитирует Олега Матыцина ТАСС. — Российские лыжники — одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим. Мы продолжаем поддерживать наших ребят, создаем новые форматы турниров для сохранения соревновательного опыта, а также совместно с федерациями проводим кропотливую работу по защите прав наших спортсменов. Уверен, что практика отстранения россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит о главных принципах олимпизма и спортивные площадки вновь станут местом большого международного спортивного праздника».

Напомним, что в прошлом году главный приз в лыжных гонках «Золотой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева (хоть и пропустила почти треть сезона из-за санкций FIS). Александр Большунов занял второе место, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо. Зато на Олимпиаде Большунов завоевал три золота, одно серебро и одну бронзу. У Клебо — два золота, одно серебро и одна бронза.