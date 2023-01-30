Глава ОКР Поздняков отметил вред бойкота Олимпиад для спорта России

Призывающие Олимпийский комитет России (ОКР) к бойкоту Олимпиады должны понимать, что этот пусть станет дорогой к изоляции всего российского спорта минимум на два Олимпийских цикла и пользы РФ не принесет. Об этом 30 января в своем Telegram-канале написал президент ОКР Станислав Поздняков.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», — подчеркнул он.

Поздняков обратил внимание, что именно отсутствия флага, гимна и спортсменов из России и добиваются на Западе. Если российская сторона объявит бойкот первенствам, то так и будет на больше части конкурентных международных соревнованиях.

«При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — заключил Поздняков.

Ранее в понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. По мнению депутата Госдумы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, это заявление МОКа сделано не для Москвы, а для украинской стороны, которая «всех будоражит тем, что РФ должна быть в нулевом статусе».

На прошлой неделе глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что белорусские и российские спортсмены могли бы выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Он добавил, что «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

После этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала его мнение очень хорошими новостями.

Двумя днями ранее парижский мэр Анн Идальго также призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. Она подчеркнула, что спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго сказала также, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества. Мэр Парижа выразила надежду, что к началу ОИ-2024 конфликт на Украине закончится.

В МОКе 25 января сообщили, что вероятность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), рассмотрят до начала соревнований в нейтральном статусе.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.