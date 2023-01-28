Тарасова оценила слова главы МОКа по возможному допуску россиян к ОИ-2024
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в субботу, 28 января, ответила на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха насчет возможности российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже.
«Если в Париже выступим, то, значит, и на зимней тоже будем выступать. Такие условия больше похожи на справедливые. Для нашего спорта слова Баха очень важны. Наконец-то он начал думать правильно», — приводит слова Тарасовой портал Sport24.
Она назвала мнение Баха «очень хорошими новостями».
В субботу Бах заявил, что белорусские и российские спортсмены могли бы выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Он добавил, что «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».
Двумя днями ранее парижский мэр Анн Идальго также призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. Она подчеркнула, что спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго сказала также, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества. Мэр Парижа выразила надежду, что к началу ОИ-2024 конфликт на Украине закончится.
В МОКе 25 января сообщили, что вероятность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), рассмотрят до начала соревнований в нейтральном статусе.
В начале декабря прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на ОИ-2024 всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта.
28 февраля прошлого года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.
ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.