В Госдуме объяснили одобрение МОК выступления россиян под нейтральным флагом
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова 30 января прокомментировала одобрение Международным олимпийским комитетом (МОК) концепции выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.
Ранее в этот день в МОК заявили, что концепция выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом зарекомендовала себя на чемпионате по теннису Australian Open.
По мнению Журовой, это заявление МОК сделано не для Москвы, а для украинской стороны, которая «всех будоражит тем, что РФ должна быть в нулевом статусе».
«МОК нужно было объяснить свое половинчатое решение. Продемонстрировать, что смотрите, мы рекомендовали следующее, следующее, следующее, но федерация теннисная реализовала возможность для того, чтобы русские выступали. Нормально в принципе, ребята дошли до полуфинала, немного скандальщиков было с флагами, но организаторы с ними разобрались», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».
Как предположила парламентарий, МОК таким образом «намекает» другим федерациям, чтобы они допустили к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
27 января президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.
Его заявление подверг критике украинский лидер Владимир Зеленский.
25 января в МОК уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.