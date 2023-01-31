МОК не будет рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом во вторник, 31 января, организация прокомментировала заявления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем заседании Олимпийского саммита 9 декабря 2022 года», — говорится в заявлении МОК.

Уточняется, что никакие флаги, гимны, цвета или другие опознавательные знаки РФ и Белоруссии не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече.

Также ни одно международное спортивное мероприятие не должно проводиться в России и Белоруссии и поддерживаться международной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Помимо этого, санкции подразумевают, что ни один представитель российского и белорусского правительств не должен быть приглашен или аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

В этот же день президент ОКР Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от бойкота Олимпийских игр. Также он добавил, что участие России в Олимпиадах поддерживает, по данным МОК, большинство национальных комитетов.

Накануне Поздняков подчеркнул, что призывающие ОКР к бойкоту Олимпиады должны понимать, что этот путь станет дорогой к изоляции всего российского спорта минимум на два олимпийских цикла и пользы РФ не принесет. Он обратил внимание, что именно отсутствия флага, гимна и спортсменов из России и добиваются на Западе.

Ранее, 29 января, МОК заявил, что считает удачной концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. В комитете также напомнили, что россияне продолжают выступать в шоссейном велоспорте и североамериканских профессиональных лигах.

27 января президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.

Между тем 30 января депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что заявление МОК сделано не для Москвы, а для украинской стороны, которая «всех будоражит тем, что РФ должна быть в нулевом статусе». По ее словам, МОК таким образом «намекает» другим федерациям, чтобы они допустили к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Парижский мэр Анн Идальго 26 января призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества.

До этого, 25 января, в МОК уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.