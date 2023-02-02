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Глава Олимпийского комитета США поддержал желание МОК вернуть россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета США Сайкс поддержал стремление МОК вернуть россиян на турниры
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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США выступают за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов. Такую позицию озвучил новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс в своем открытом письме, его текст 2 февраля приводит Associated Press.

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По его словам, USOPC выслушал позицию многих американских спортсменов, желающих соревноваться только с самыми лучшими соперниками, и поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских атлетов на международные соревнования.

«Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям допускаются только нейтральные спортсмены, которые чисты. Этот процесс потребует тщательного контроля и дополнительных усилий, чтобы завоевать доверие у нашего сообщества», — отметил он.

Сайкс подчеркнул, что сложившаяся ситуация крайне тяжелая, а то, как ее преподносят в СМИ, только сбивает с толку. Он также подчеркнул, что в случае соблюдения условий нейтралитета, а также безопасных, чистых и честных соревнований дух Олимпийских игр возобладает.

Ранее в этот день специальные докладчики ООН Александра Ксантаки и Ашвини К.П. заявили о том, что международная организация считает недопустимой дискриминацию спортсменов из РФ и Белоруссии по национальному признаку. Ксантаки и Ашвини одобрили решение МОК допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open. Такая позиция подверглась критике на Украине. Киевские власти даже допустили, что РФ якобы подкупила МОК.

Позже, 31 января, в комитете отвергли критику со стороны украинских властей. В сообщении организации говорится, что комитет больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии. Также в МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном, поскольку санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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