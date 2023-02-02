ООН поддержала допуск спортсменов из РФ к международным соревнованиям

ООН считает недопустимой дискриминацию спортсменов из РФ и Белоруссии по национальному признаку. Об этом в среду, 1 февраля, заявили специальные докладчики международной организации Александра Ксантаки и Ашвини К.П.

«Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Это подразумевает, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — подчеркнули эксперты.

Ксантаки и Ашвини одобрили решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Они также отметили, что спортивные мероприятия не могут использоваться в политических целях, и призвали не требовать от участников занимать какую-либо сторону в текущем конфликте.

Ранее в этот день стало известно, что член исполкома МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри выступила за участие спортсменов из РФ Белоруссии в Олимпийских играх в 2024 году.

29 января МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения, кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

Позже, 31 января, в комитете отвергли критику со стороны украинских властей. В сообщении организации говорится, что комитет больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии. Также в МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном, поскольку санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.