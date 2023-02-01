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Член исполкома МОК выступила за допуск спортсменов из РФ к Олимпийским играм

Член исполкома МОК Ковентри выступила за допуск спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм
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Фото: commons.wikimedia.org/Martin Rulsch
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Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри выступила за включение российских и белорусских спортсменов в число участников Олимпийских игр в 2024 году. Об этом 1 февраля сообщило издание Inside The Games.

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Она отметила, что с ней консультировались по данному вопросу, и подтвердила приверженность идее президента МОК Томаса Баха позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в играх под нейтральным флагом.

«В конце концов, наши олимпийские ценности должны быть открытыми, и мы должны приветствовать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг. Давайте посмотрим, что из этого выйдет», — приводит ее слова издание.

31 января в МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном. Там отметили, что санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

В этот же день в Международном олимпийском комитете отвергли критику со стороны украинских властей, обрушившихся на организацию с обвинениями из-за позиции по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в 2024 году. В сообщении организации говорится, что комитет больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии.

29 января МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что данная концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и уже была опробована во время чемпионата по теннису Australian Open.

28 января Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая поддержал инициативу МОК о допуске российских спортсменов к международным турнирам. В комитете отметили, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в соревнованиях независимо от политики и конфликтов.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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