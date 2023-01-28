Олимпийский комитет Китая выступил за допуск россиян к международным соревнованиям

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая в субботу, 28 января, поддержал инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным турнирам.

В НОК отметили, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в соревнованиях, и эта возможность не должна зависеть от политики и конфликтов. Отмечается, что Китай всегда придерживался принципа политического нейтралитета в спорте и выступал против политизации спорта.

«[НОК Китая] готов создать хорошую платформу для совместной защиты всех спортсменов, в том числе квалифицированных российских и белорусских спортсменов, чтобы защищать олимпийские ценности», — говорится в заявлении.

В комитете также подчеркнули, что международное спортивное сообщество должно работать вместе во имя будущего, а не создавать разногласия.

Ранее в этот день президент МОК Томас Бах допустил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным флагом. По его словам, отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Бах также отметил, что Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и полностью изолировать всех россиян.

В свою очередь, депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что НОК Украины обсудит возможность бойкота ОИ — 2024 в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта.

За день до этого в МОКе уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.