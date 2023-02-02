Оргкомитет ОИ-2024 последует плану МОКа по допуску россиян на соревнования

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже заявили, что будут следовать решениям Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Об этом 2 февраля сообщает агентство Reuters.

25 января в МОКе заявили, что комитет рассматривает возможность допуска на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.

«Что касается присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх в Париже-2024, следует напомнить, что система квалификации определяется МОКом, МПК (Международный паралимпийский комитет) и международными федерациями», — сообщили представители Оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года.

Там также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

29 января в МОК заявили, что комитет считает удачной концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Об этом было сказано в ответах двум специальным докладчикам совета ООН по правам человека, которые заявили, что текущие рекомендации комитета вызывают «серьезную озабоченность».

Ранее, 27 января, президент МОКа Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.

Его заявление подверг критике украинский лидер Владимир Зеленский.

26 января парижский мэр Анн Идальго призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества. Градоначальница надеется, что к моменту начала Олимпиады конфликт на Украине будет завершен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в заявлении МОКа от 25 января о допуске россиян до международных соревнований слишком много политики.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.