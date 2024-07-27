Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде
На церемонии открытия ОИ-2024 в пятницу, 26 июля, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде.
Официальная и заключительная часть церемонии открытия Игр-2024 проходит на площади Трокадеро, информирует «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что на церемонии открытия могут выступить Селин Дион и Леди Гага.
До этого, 23 июля, танцоры отказались принимать участие в репетиции церемонии открытия Олимпиады. Артисты в течение 10 минут стояли с поднятыми кулаками, показывая несогласие с неравной оплатой труда. Объединение артистов-исполнителей крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» пригрозило устроить забастовку в день выступления.
Позднее, 24 июля, газета Le Figaro сообщила, что артисты приняли решение отменить протест. По ее данным, это связано «с заключением соглашения между организаторами Игр и профсоюзом артистов по поводу премий за телетрансляцию церемонии».
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спорстменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.
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