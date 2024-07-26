Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть

В пятницу, 26 июля, в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр 2024 года. Это будут 33-и по счету летние Олимпийские игры (ОИ). Ранее Париж становился местом проведения ОИ в 1900 и 1924 годах. Церемония открытия впервые пройдет не на стадионе, а на реке Сене и вдоль нее. Подробнее об Олимпиаде в Париже 2024 года, а также о протестах и проблемах организации — в материале «Известий».

Летние Олимпийские игры 2024: когда и где пройдут, церемония открытия

Официальные даты проведения летней Олимпиады 2024 года выпали на период с 26 июля по 11 августа. Местом проведения стал в Париж, столица Франции. Однако, нужно отметить, что некоторые соревнования начались раньше. Так, 24 числа прошли состязания по регби и футболу, а 25 — по гандболу и стрельбе из лука. Некоторые спортсмены уже получили свои призовые места и даже установили новый мировой рекорд.

Вслед за Олимпиадой в Париже пройдут и Паралимпийские игры. Они начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

Необычной на ОИ-2024 станет церемония открытия игр, которая состоится в 20:30 мск в пятницу, 26 июля. Впервые в истории летних Олимпиад она пройдет не на стадионе, а в центре Парижа — на реке Сене и вдоль нее.

Каждая делегация спортсменов будет передвигаться по главной водной артерии французской столицы на отдельном судне, оборудованном камерами, чтобы зрители могли увидеть спортсменов вблизи. Длина маршрута составит 6 км. Он завершится перед площадью Трокадеро, откуда открывается знаменитый вид на Эйфелеву башню. На этой площади состоится финальное шоу церемонии открытия Игр.

Ранее отмечалось, что в церемонии открытия примут участие 3000 артистов, 400 из которых — танцоры.

При этом метеорологи предупредили, что к моменту начала церемонии Париж накроет непогода. Синоптик Патрик Марльер сообщил, что в Париже ожидается мощный ливень. «Эти несколько часов будут катастрофой», — приводит его слова RMC Sport.

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Всего во время ОИ-2024 будет задействовано 36 спортивных объектов, 14 из которых находятся в радиусе 10 км от Олимпийской деревни (расположена недалеко от центра Парижа и основных достопримечательностей). Часть же соревнований пройдет в прилегающих к Парижу департаментах и других городах страны.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоится 11 августа в 21:00 мск.

Талисман, эмблема и девиз Олимпиады-2024

Талисман ОИ-2024 был презентован еще в 2022 году. Им стал фригийский колпак, который назвали Фриж. Этот символ Французской Республики представляет из себя красный головной убор и олицетворяет свободу. Его можно найти на голове Марианны, символе Франции, и на предметах повседневной жизни — монетах и марках.

На груди Фрижа видна эмблема ОИ. Она представляет собой золотую медаль, внутри которой можно заметить силуэт олимпийского огня и лицо Марианны.

Девиз ОИ-2024 звучит следующим образом: «Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше».

Какие виды спорта можно посмотреть на Олимпиаде 2024 года, расписание Игр

На официальном сайте ОИ-2024 опубликован список из 45 различных видов спорта, один из которых будет представлен впервые — брейкинг (или брейк-данс). Соревнования будут проходить как среди мужчин, так и среди женщин. Во второй раз пройдут состязания по серфингу, скейтбордингу и спортивному скалолазанию. Всего на Играх — 2024 будет разыграно 329 комплектов наград в 41 виде спорта. Спортсмены выступят в следующих турнирах:

академическая гребля

бадминтон

баскетбол

баскетбол 3x3

бокс

борьба вольная

борьба греко-римская

брейкинг

велоспорт на треке

велоспорт на шоссе

BMX мотокросс

BMX фристайл

водное поло

волейбол

гандбол

гольф

гребля на байдарках и каноэ

гребной слалом

дзюдо

конный спорт

легкая атлетика

маунтинбайк

настольный теннис

парусный спорт

плавание

плавание на открытой воде

пляжный волейбол

прыжки в воду

прыжки на батуте

регби-7

серфинг

синхронное плавание

скалолазание

скейтбординг

современное пятиборье

спортивная гимнастика

стрельба стендовая

стрельба из лука

стрельба пулевая

теннис

триатлон

тхэквондо

тяжелая атлетика

фехтование

футбол

хоккей на траве

художественная гимнастика

Первые медали будут разыграны в субботу, 27 июля. В этот день победители и призеры будут определены в велоспорте на шоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, регби, скейтбординге, стрельбе и фехтовании.

Розыгрыш медалей в турнире по плаванию пройдет с 27 июля по 4 августа, на открытой воде соревнования запланированы на 8 и 9 августа, в легкой атлетике — с 1 по 11 августа, в спортивной гимнастике — с 29 июля по 5 августа.

Медальные дни в теннисе — со 2 по 4 августа, в батуте — 2 августа, в велошоссе — 27 июля, 3 и 4 августа, для каноистов — с 8 по 10 августа

Финалы в футболе (мужчины и женщины) — 9 и 10 августа, баскетболе (мужчины, женщины), волейболе (мужчины и женщины) и гандболе (мужчины и женщины) — 10 и 11 августа.

Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 11 августа.

ОИ-2024: можно ли посмотреть из России

В России по федеральным каналам показывать Олимпийские игры 2024 года не будут.

Но желающие посмотреть Игры легко найдут трансляции в интернете. Трансляции уже доступны, в том числе и для россиян, на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра нужно пройти регистрацию, где России в списке стран не будет, поэтому стоит выбрать «Другие» (Other).

Россияне на Олимпиаде в Париже 2024 года

В 2024 году в ОИ будут участвовать лишь 15 россиян. Все они будут соревноваться под нейтральным статусом — без российского флага и гимна — и примут участие всего в пяти видах спорта. Так, за медали будут бороться семь теннисистов, три велогонщика, три спортсмена по гребле на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Протесты в Париже

Летняя Олимпиада проходит на фоне скандалов и ограблений. Так, первый день соревнований, 24 июля, ознаменовался протестами из-за присутствия сборной Израиля и усиленных отрядов полиции. По словам корреспондента «Известий» Виталия Чащухина, война Израиля с ХАМАС неминуемо может перекинуться на противостояние между болельщиками. Антисемитские выходки омрачают праздник спорта и футбола.

Первый день ОИ-2024 в Париже начался с забастовки и антисемитских митингов

Так, на первый же день с участием израильской сборной были мобилизованы тысячи полицейских, а вокруг футбольного стадиона создали антитеррористический периметр. Во французских городах разворачивается настоящая травля, а на улицах появляются антиизраильские плакаты. Некоторые политики на митингах в открытую призывают не допускать спортсменов до Олимпийских игр. Например, член парламента от партии «Непокоренная Франция» Томас Портес со сцены говорит, что «Израильской делегации не рады в Париже», как спортсменам, так и болельщикам.

Президент страны Эммануэль Макрон выражает свое несогласие с этим высказыванием. Согласно его заявлению, все должны иметь возможность выступать под своими цветами, потому что так решило олимпийское движение.

Чтобы предотвратить возможные конфронтации, правительство установило ограждения. Теперь вместо архитектурных шедевров вокруг соревнующихся — сплошная металлоконструкция. Перекрыты и все виды на Эйфелеву башню. Корреспондент отметил, что даже если вплотную подойти к ключевым туристическим местам, всё равно окажешься в лабиринте всевозможных металлических ограждений. Следовательно, сейчас Париж ожидаемо погрузился в пробки. Многие предпочитают ходить пешком, но и в этом случае в обход приходится идти по несколько километров.

Несмотря на это, традиционные манифестации и забастовки французы поставили на паузу. Угрозы безопасности заставляют Париж привлекать к охране олимпийских объектов не только собственные силы, но и многотысячный иностранный полицейский контингент.

Кого из спортсменов уже ограбили в Париже

Накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже против иностранных спортсменов были совершены рейды. Так, неизвестные обворовали олимпийскую команду Австралии по велоспорту и футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду. Между двумя событиями прошло менее суток.

В среду, 24 июля, преступники вскрыли вагон и украли у австралийской сборной экипировку. Золотой призер Олимпийских игр и звезда BMX Логан Мартин сообщил о взломе фургона в своих социальных сетях. Он также записал видео с последствиями нападения на автобус: стекла были выбиты, а часть вещей была разбросана по округе. Логан Мартин почеркнул, что это «сумасшедшее» начало поездки.

Источники заявляют, что нападения совершены бездомными и мигрантами, при этом многие маргинальные группы в преддверии Олимпиады были насильно переселены в другие города и регионы, чтобы избежать скандалов.

Тогда же стало известно об инциденте с аргентинским футболистом Тьяго Альмадой. Согласно заявлению главного тренера олимпийской национальной сборной Хавьера Маскерано, 24 июля во время тренировки неизвестные украли личные вещи спортсмена, включая часы и другие драгоценности.

«Вчера воры добрались до нашей собственности. Вещи Тьяго Альмады были украдены. Организаторы Игр просят у нас удостоверение на всё, но потом происходят такие вещи. В матче с Марокко болельщики семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами», — говорит тренер.

На что еще жалуются иностранные спортсмены

Несмотря на общественные разногласия в Париже, проблемы есть и внутри самой Олимпийской деревни. В комитет организации стало поступать всё больше жалоб. Согласно данным газеты L’Equipe, спортсмены высказали общее возмущения по поводу нехватки еды. Участников соревнований не устроило количество продуктов, которые предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля. Кроме того, были претензии и к скорости пополнения еды.

В компании, которая была ответственна за организацию питания, заявили, что они активно работают над адаптацией поставок. Они отметили, что ряд продуктов, в числе которых яйца и мясо на гриле, пользуется особой популярностью у спортсменов, поэтому закупки будут увеличены.