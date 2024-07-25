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Лучница из Южной Кореи установила первый на Олимпиаде в Париже мировой рекорд

На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Южнокорейская спортсменка Лим Си Хён на соревнованиях по стрельбе из лука 25 июля установила первый на Олимпийских играх в Париже мировой рекорд.

Лучница стала победительницей и показала рекордный результат — 694 очка из 720 возможных. До этого достижение принадлежало спортсменке из Южной Кореи Кан Че Ён, набравшей 692 очка в июне 2019 года, напомнила «Газета.Ru».

Второе место на соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде заняла еще одна представительница Республики Корея Нам Су Хен (688 очков), третье — лучница из Китая Янг Сяолей (673 очка).

21-летняя Лим Си Хён является чемпионкой мира 2023 года в командных соревнованиях. Она занимает второе место в мировом рейтинге.

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Накануне сборная Аргентины по футболу в матче группового турнира Олимпиады-2024 в среду, 24 июля, уступила команде Марокко. Матч проходил на стадионе «Жеффруа-Гишар» и закончился со счетом 1:2 после двухчасовой паузы из-за беспорядков болельщиков марокканской команды, выбежавших на поле.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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