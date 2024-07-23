Спортивное поведение: расписание наших атлетов на Олимпиаде-2024

Олимпиада в Париже официально стартует 26 июля с церемонии открытия, в которой российские спортсмены участия принимать не будут. Но уже на следующий день наши атлеты под нейтральным флагом и аббревиатурой AIN вступят в борьбу за медали. Рассказываем, когда смотреть за выступлением россиян в Париже.

Плавание

Наша команда пловцов на этих Играх представлена одним спортсменом — Евгением Сомовым. Он единственный, кто не только получил нейтральный статус, но и выполнил олимпийских норматив, что не смогла сделать титулованная Юлия Ефимова.

Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 м вольным стилем и 100 м брассом. Главным фокус на стометровке. Ведь в этой дисциплине он имеет третий результат сезона в мире. Его он показал в мае на соревнованиях в США, когда преодолел дистанцию за 58,72 секунды, что является рекордом России.

— Сомов приобрел нейтральный статус, сейчас он действует самостоятельно, — заявил «Известиям» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. — За помощью к федерации он не обращался. Он получил аккредитацию сам. Последние два года он тренировался в США. Шансы на медали Олимпиады? Сложно давать такие прогнозы.

Евгений стартует в первый же соревновательный день. 27 июля пройдут предварительные заплывы и полуфиналы на стометровке брассом, а финал запланирован на 28 июля. А в первые дни августа (1–2) разыграют медали на 50 м вольным стилем.

Расписание Сомова в Париже:

27 июля

(Здесь и далее время московское)

12:00 100 м брасс. Предварительные заплывы

22:12 100 м брасс. Полуфиналы

28 июля

22:44 100 м брасс. Финал

1 августа

12:00 50 м в/с. Предварительные заплывы

21:44 50 м в/с. Полуфиналы

2 августа

21:30 50 м в/с. Финал

Теннис

Теннисисты заняли почти половину мест в нашей нейтральной сборной. В Париже выступят семь россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Состав не сильнейший. От участия добровольно отказались олимпийские чемпионы в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, а также серебряный призер Токио-2020 Карен Хачанов. У женщин не будет первых трех номеров команды: Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой и Анны Калинской. В Париже в первую очередь ждем прорыва от молодых 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер, которая в Будапеште за неделю Олимпиады взяла уже свой третий титул в сезоне.

В мужском одиночном разряде главное внимание на четвертую ракетку планеты Даниила Медведева. Есть надежды и на парный разряд. Медведев сыграет вместе с Романом Сафиуллиным, Андреева — с Шнайдер, а Екатерина Александрова — с олимпийской чемпионкой в этом виде программы Еленой Весниной. В миксте вероятно в пару встанут Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Точного расписания матчей конкретно для российских теннисистов нет. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13.00.

Расписание теннисистов в Париже:

Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа

2 августа

13:00 Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзу

13:00 Мужчины. Парный разряд. Матч за бронзу

13:00 Микст. Матч за бронзу

20:00 Микст. Финал

3 августа

13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу

13:00 Женщины. Одиночный разряд. Финал

13:00 Мужчины. Парный разряд. Финал

4 августа

13:00 Женщины. Парный разряд. Матч за бронзу

13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Финал

13:00 Женщины. Парный разряд. Финал

Прыжки на батуте

Один представитель у нас в прыжках на батуте. Допуск получила Анжела Бладцева, с которой у наших болельщиков связаны определенные надежды. В июле она стала победительницей общего зачета Кубка мира, с одним выигранным этапом и двумя серебряными медалями. Второй в тотале стала другая россиянка Яна Лебедева, которая на Игры не поедет. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа.

Расписание Бладцевой в Париже:

2 августа

13:00 Женщины. Квалификация

14:50 Женщины. Финал

Гребля на байдарках и каноэ

От России в Париж отправятся три каноиста: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко. Изначально шансы на медаль выглядели высокими, ведь планировалось, что в Париже Коровашков выступит вместе с Иваном Штылем. Вместе в этом году они завоевали два золота чемпионата Европы-2024, этап Кубка мира и олимпийскую лицензию. Однако Штыль не прошел проверку МОК, поэтому в нашей команде случилась вынужденная замена на Захара Петрова. Вероятность успеха уже не такая высокая.

Будет на Играх многократный призер чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. Однако в последние пять лет больших титулов она не завоевывала. Подготовка к Олимпиаде, по словам личного тренера спортсменки Виталия Михайловского, была скомканной. Шансы на пьедестал в Париже наставник видит слабые.

В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа.

Расписание для каноистов в Париже:

6 августа

11:30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Предварительные заезды

14:50 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Четвертьфиналы

7 августа

12:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Предварительные заезды

15:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Четвертьфиналы

8 августа

11:30 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Предварительные заезды

12:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Полуфиналы

13:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Четвертьфиналы

14:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Финал

9 августа

12:30 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Полуфиналы

14:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Финал

10 августа

12:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Полуфинал

14:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Финал

Велоспорт

Три спортсмена представят нашу команду в велоспорте: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Вместо Сырицы на Игры должен был поехать Александр Власов, но он отклонил приглашение МОК. Все трое выступают в шоссейных велогонках, где конкуренция дикая и шансы на медали для нас призрачные. Но что-то может и получится. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3-4 августа.

Расписание для велогонщиков в Париже:

27 июля

15:30 Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

17:32 Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

3 августа

12:00 Мужчины. Групповая гонка

4 августа

15:00 Женщины. Групповая гонка

Прогноз на атирекорд

Прогнозы на Олимпиаду дают несколько аналитических центров, главный из них — американское маркетинговое агентство Nielsen, которое публикует свои прогнозы раз в месяц (и обещает еще один прямо перед стартом). Однако Nielsen воздерживается от прогноза медалей России и Белоруссии, говоря только о том, что состав команд явно ограничен. Еще несколько месяцев назад для России допускали несколько золотых медалей и около 12 всего — но после отказа тхэквондистов и отказа/бойкота борцов и дзюдоистов представительство России снизилось с 40–50 человек до 15. Год назад в случае полного допуска некоторые аналитики (если точнее, из Сингапура) пророчили России четвертое место по общему числу наград.

Сейчас же страница в соцсети X Comptoir du Sport, занимающаяся подсчетами медалей, считает, что Россия не завоюет ни одной в пяти видах тенниса и сомневается в медалях в других видах.

Иными словами: есть риск, что Олимпиада в Париже может стать первой за всю историю с 1900 года, на которой у России не будет ни одной медали — причем тогда не существовало как таковых делегаций. В 1908–1912 годах Российская империя несколько медалей завоевала, в том числе золото, в 1904-м до Сент-Луиса россияне не доехали. При всех понятных ограничениях не хотелось бы увидеть на нашем веку такой исторический антирекорд.

Официальную трансляцию всех соревнований можно будет посмотреть на сайте Международного олимпийского комитета. Показ летних Игр в Париже по ТВ в России не планируется.