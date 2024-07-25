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Селин Дион и Леди Гага могут выступить на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Independent: на церемонии открытия ОИ могут выступить Селин Дион и Леди Гага
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Фото: TASS/AP/Chris Pizzello
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Певицы Селин Дион и Леди Гага могут выступить на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже 26 июля. Об этом 25 июля сообщает британское издание The Independent.

«Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпиады в Париже в пятницу. Дуэт репетировал классическую композицию Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете», — приводит издание сообщение журналиста Тьерри Монро в соцсети X (бывш. Twitter).

Если Селин Дион выступит на церемонии, это станет ее первым появлением на сцене с 2022 года. Тогда она отменила мировое турне из-за диагностированного синдрома мышечной скованности, пишет «Газета.Ru».

При этом официальная программа открытия Игр не публиковалась. Президент Франции Эммануэль Макрон не раскрыл никаких подробностей. По его словам, сохраняется «большой сюрприз», уточняет «Спорт-Экспресс».

Он также прокомментировал сообщения о визите Селин Дион во Францию: «Видимо, она приехала в Париж. Это здорово».

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Ранее, 23 июля, танцоры отказались принимать участие в репетиции церемонии открытия Олимпиады. Артисты в течение 10 минут стояли с поднятыми кулаками, показывая несогласие с неравной оплатой труда. Объединение артистов-исполнителей крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» пригрозило устроить забастовку в день выступления.

Позднее, 24 июля, газета Le Figaro сообщила, что артисты приняли решение отменить протест. По ее данным, это связано «с заключением соглашения между организаторами Игр и профсоюзом артистов по поводу премий за телетрансляцию церемонии».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спорстменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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