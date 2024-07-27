Махачев назвал Игры в Париже темным пятном на олимпийском движении
Игры-2024 в Париже — это темное пятно на олимпийском движении, заявил 27 июля действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Так он прокомментировал открытие Олимпиады.
«Парижские Игры — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть соревнования в Россию, чтобы всё исправить», — написал Махачев в социальной сети X (бывш. Twitter).
Ранее в этот день российский фигурист Илья Авербух поделился с «Известиями» мнением, что открытие Олимпиады в Париже напоминало больше фестиваль, чем спортивное мероприятие. Также он заявил, что церемония в Сочи в 2014 году была сделана очень качественно и остается вне конкуренции.
Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024, во время которой произошел ряд громких инцидентов. Так, например, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Также особую критику вызвало выступление драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.
Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.