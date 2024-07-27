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Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
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Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем

Авербух: открытие Игр напоминало фестиваль, а не спортивное мероприятие
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже напоминала больше фестиваль, чем спортивное мероприятие. Таким мнением 27 июля с «Известиями» поделился российский фигурист Илья Авербух.

Он рассказал, что всегда с интересом наблюдает за Играми. Фигурист признался, что во многом яркие и креативные номера, которые обычно создаются для Олимпиады, являются для него, а также для других представителей индустрии большим вдохновением.

«Было интересно смотреть, как это всё происходит внутри города, но были и вещи, которые, на мой взгляд, всё-таки терялись с отсутствием такого единого пространства, каким является стадион. Всё стало немножко напоминать очень яркий, красивый фестиваль, в котором потерялась суть, что Олимпиада — это в первую очередь спортивное мероприятие», — рассказал «Известиям» российский фигурист.

Он поделился, что считает недопустимым растянутые речи организаторов, которые имели место на Олимпиаде в этот раз. Чувствовалась погоня за толерантностью, на ряд персонажей было неприятно смотреть, напомнил Авербух. Фигурист уточнил, что считает важным для создателей номеров учитывать, что мероприятие смотрят люди разных культур, и относиться к этому с уважением.

Авербух также заявил, что церемония открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, по его мнению, была сделана очень качественно и остается вне конкуренции.

«В этом плане хочется вспомнить про потрясающую церемонию открытия нашей зимней Олимпиады в Сочи. Считаю, что это абсолютно шаг вперед на многие десятилетия. <…> Олимпиада в Сочи <...> остается однозначно лучшей», — заявил Авербух.

Также своими впечатлениями от открытия Игр в Париже поделилась с «Известиями» государственный тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Комментируя инцидент с перевернутым флагом на Олимпиаде, она заявила, что подобное считается плохой приметой.

«То, что я видела, — это ужасно. <…> Я видела только отдельные отрывки, меня поразили эти выступления. Это было, конечно, очень странно», — сказала Родионенко.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви». В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей. Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе.

Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одного из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвала выступление отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения). Осудил церемонию открытия и французский епископат.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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