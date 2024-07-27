Завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Париже

В Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр – 2024. Об этом сообщил журнал Le Nouvel Observateur в пятницу, 26 июля.

Официальное открытие Игр объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский огонь зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

После зажжения огня певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви».

Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые проходит вне стадиона. Официальная и заключительная части церемонии открытия Игр-2024 прошли на площади Трокадеро, информирует «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день сообщалось, что на церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде.

До этого, 23 июля, танцоры отказались принимать участие в репетиции церемонии открытия Олимпиады. Артисты в течение 10 минут стояли с поднятыми кулаками, показывая несогласие с неравной оплатой труда. Объединение артистов-исполнителей крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» пригрозило устроить забастовку в день выступления.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.