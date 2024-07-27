Французский епископат осудил церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже

Епископат Франции осудил церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже. По словам священнослужителей, она содержала сцены насмешек и издевательств над христианством, сообщает 27 июля Le Figaro.

«Сегодняшним утром наши мысли с христианами со всех уголков мира, которых затронули крайность и провокационность некоторых сцен [церемонии открытия Олимпиады]. Мы надеемся, что они понимают, что олимпийский праздник выходит далеко за рамки идеологических пристрастий нескольких художников», — передает газета содержание пресс-релиза французского епископата.

При этом священнослужители добавили, что мероприятие также подарило всему миру «чудесные моменты красоты и радости, богатые эмоциями и получившие всеобщее признание».

Кроме того, газета отметила, что церемонию открытия Игр раскритиковали и французские крайне правые политики, главной темой которых стала «инклюзивность».

По словам президента ультраправой партии «Реконкиста» Эрика Земмура, представления церемонии являются не «голосом Франции», а «левого меньшинства, способного на любую провокацию».

«Тошнотворная пропаганда по всем канонам доминирующей антинациональной идеологии», — заявил французский политический и общественный деятель Жан Мессиа.

Также ультраправый активист Дамьена Рьё назвал воспроизведение знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи драг-артистами христианофобией.

«[Это] безвкусица, не говоря уже [о том, что это] дипломатический провал по отношению ко всем христианских странам», — высказался он.

При этом журналистка Жюльетт Бриен, работающая в журнале L'Incorrect, отказалась освещать Олимпиаду-2024 после церемонии открытия.

«Как искренне патриотичная француженка, я отказываюсь от участия в этом фрик-шоу и приношу извинения тебе, мир», — написала она 26 июля на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Об этом официально объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. После певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви». В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей. Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.

Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвала выступление отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.