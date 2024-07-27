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Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже

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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Церемония открытия Олимпиады во Франции прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. На это 27 июля обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в преддверии открытия международных спортивных состязаний французские власти задержали шеф-повара русского происхождения, обвинив его в шпионаже и попытке «сорвать мероприятие». Кроме того, в день открытия Игр Париж поразил транспортный коллапс, в связи с чем власти заявили об умышленном «саботаже», найдя неких «злоумышленников». Сама церемония прошла под открытым дождем, так как ни разгона туч, ни навесов для зрителей предусмотрено не было.

Кроме того, флаг олимпийского движения на шоу «нес всадник Апокалипсиса, раскрывший формат конца света». Апофеозом же стало глумление над святым для христиан сюжетом — «Тайная вечеря», — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, заявила Захарова.

«Интересно, сколько же еще «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. Олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. После певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви». В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

В тот же день греческий портал pronews.gr отметил, что у зрителей вызвала бурную реакцию церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, которая продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Гнев выразила и депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, которая смотрела церемонию открытия вместе с детьми. Она указала, что ей трудно оценить сцены с обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами и общим уродством костюмов и хореографии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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