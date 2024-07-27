Орбан заявил об отсутствии у Запада общей моральной основы после открытия ОИ

У Запада больше нет общей моральной основы, что продемонстрировала церемония открытия Олимпиады в Париже. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад, которое транслировал телеканал M1.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — сказал он, комментируя пародию на Тайную вечерю на открытии соревнований.

Орбан добавил, что в отличие от Запада страны Центральной Европы выступают за сохранение национальных государств с корнями в уникальной культуре, а также общего набора моральных требований с основой в виде библейских традиций.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024, которая вызвала критику в различных странах. В ходе нее артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. Драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.

Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством. Кроме того, церемонию раскритиковал ряд французских политиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом, апофеозом которого стало глумление над святым для христиан сюжетом.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.