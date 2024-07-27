Зрители освистали Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр

Зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом 27 июля сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Даже с тщательно подобранной аудиторией Макрона обильно освистывают на церемонии открытия [Олимпиады]! Он даже сбит с толку, мы видим это!» — написал Филиппо в социальной сети X (бывш. Twitter).

Свой пост политик сопроводил коротким видео, на котором запечатлен растерявшийся Макрон, выступающий с речью на мероприятии, которую перебивают свист и крики.

Этот момент был вырезан из эфира, и лидер французской партии призвал распространять его, уточняет издание «Газета.Ru».

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви». В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей. Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе.

Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одного из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвала выступление отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения). Осудил церемонию открытия и французский епископат.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.