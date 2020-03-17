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Хуснуллин допустил строительство модульных больниц в регионах

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Правительство РФ рассматривает возможность строительства модульных инфекционных центров в регионах страны при необходимости. Об этом во вторник, 17 марта, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов», — цитирует его «Интерфакс». 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1.

Ранее во вторник общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось до 56. Также во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте числа заболевших в России за сутки на 21. По данным на 17 марта, в 26 регионах России зафиксировано 114 случаев заражения.

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