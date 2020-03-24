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Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Со склада на юге Москвы украли 120 тысяч медицинских масок. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Комсомольская правда».

Арендатор склада, 43-летний предприниматель из Иркутска, оценил общую сумму ущерба в более чем 1 млн рублей. Он отметил, что арендует складские помещения на территории бывшей промзоны в 2-м Нагатинском проезде. В ночь на 20 марта склад был ограблен.

В настоящее время правоохранительные органы ищут похитителей.

23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки.

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.

В тот же день в Кремле прокомментировали ситуацию с наличием в аптеках масок и антисептиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что сейчас нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во всем мире.

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19 марта сотрудники транспортной безопасности задержали на Ленинградском вокзале нелегального продавца медицинских масок. Он приехал из Саратовской области и без лицензии на торговлю пытался распродать партию из 50 масок.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. Из больницы в Коммунарке было выписано 70 человек.

Корона

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались около 17 тыс. человек.

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