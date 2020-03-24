Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве

Со склада на юге Москвы украли 120 тысяч медицинских масок. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Комсомольская правда».

Арендатор склада, 43-летний предприниматель из Иркутска, оценил общую сумму ущерба в более чем 1 млн рублей. Он отметил, что арендует складские помещения на территории бывшей промзоны в 2-м Нагатинском проезде. В ночь на 20 марта склад был ограблен.

В настоящее время правоохранительные органы ищут похитителей.

23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки.

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.

В тот же день в Кремле прокомментировали ситуацию с наличием в аптеках масок и антисептиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что сейчас нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во всем мире.

19 марта сотрудники транспортной безопасности задержали на Ленинградском вокзале нелегального продавца медицинских масок. Он приехал из Саратовской области и без лицензии на торговлю пытался распродать партию из 50 масок.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. Из больницы в Коммунарке было выписано 70 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались около 17 тыс. человек.