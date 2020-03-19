Прямой эфир
Сюжет:

Нелегального продавца медицинских масок задержали в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники транспортной безопасности задержали на Ленинградском вокзале жителя Саратовской области, который приехал в Москву и решил подзаработать на продаже медицинских масок. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Этилов комплекс: почему в магазинах так быстро закончились антисептики
На наращивание объема производства обеззараживающих средств уйдет примерно две недели

Нелегального продавца задержали, когда он выходил со станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии. Разрешения на торговлю у мужчины не было. С собой он нес 50 масок, сообщает телеканал «360».

Против мужчины составили административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения», передает агентство городских новостей «Москва».

Из-за распространения коронавируса в России начался дефицит медицинских масок, сообщает «Москва 24». Этой ситуацией воспользовались недобросовестные продавцы и спекулянты. Сервисы объявлений «Юла» и «Авито» для борьбы с ними запретили продажу масок на своих площадках на весь период пандемии.

19 марта власти Ростова-на-Дону посоветовали горожанам самостоятельно изготавливать защитные маски, чтобы избежать заражения коронавируской инфекцией COVID-19. Начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов показал мастер-класс, как за минуту изготовить маску.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199, сообщает телеканал «360». Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках
Чиновник провел мастер-класс по изготовлению маски за минуту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020