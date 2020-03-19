Нелегального продавца медицинских масок задержали в Москве

Сотрудники транспортной безопасности задержали на Ленинградском вокзале жителя Саратовской области, который приехал в Москву и решил подзаработать на продаже медицинских масок. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Нелегального продавца задержали, когда он выходил со станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии. Разрешения на торговлю у мужчины не было. С собой он нес 50 масок, сообщает телеканал «360».

Против мужчины составили административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения», передает агентство городских новостей «Москва».

Из-за распространения коронавируса в России начался дефицит медицинских масок, сообщает «Москва 24». Этой ситуацией воспользовались недобросовестные продавцы и спекулянты. Сервисы объявлений «Юла» и «Авито» для борьбы с ними запретили продажу масок на своих площадках на весь период пандемии.

19 марта власти Ростова-на-Дону посоветовали горожанам самостоятельно изготавливать защитные маски, чтобы избежать заражения коронавируской инфекцией COVID-19. Начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов показал мастер-класс, как за минуту изготовить маску.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199, сообщает телеканал «360». Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек.