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Назван правильный метод утилизации использованной медицинской маски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных медицинских масок. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило «РИА Новости».

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в домашних условиях такую маску следует класть в отдельный пакет, герметично закрывать его и только потом выбрасывать в мусорное ведро, пишет телеканал «360». Аналогично нужно поступать с использованными одноразовыми резиновыми перчатками.

В ведомстве напомнили, что маски необходимо носить всем, кто контактирует с зараженными, тем, у кого есть подозрение на заражение, а также уже заболевшим.

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«Она позволяет защитить от попадания частичек из дыхательных путей больного человека. По мере использования материал, из которого сделана маска, становится влажным. Поэтому маску необходимо регулярно менять и нельзя надевать повторно», — приводит слова специалистов агентство городских новостей «Москва».

В связи с началом пандемии коронавируса COVID-19 в России значительно вырос спрос на одноразовые медицинские маски. Как пишет НСН, они могут быть эффективны только при их грамотном использовании и утилизации. По словам врача-вирусолога Ириры Чернышовой в интервью «Вечерней Москве», обязательным условием является регулярное мытье рук с мылом и горячей водой, а также обработка антисептическими средствами. Без этих мер использование маски становится бессмысленным.

Специалист также призвала не трогать маску руками, когда она находится на лице. После выбрасывания маски врач призвала мыть и дезинфицировать руки.

23 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что производство медицинских масок в стране будет увеличено до 5 млн штук ежедневно, сообщает RT.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели почти 353 700 человек, вылечились 100 616 пациентов, умерли 15 418 человек.

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