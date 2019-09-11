Украсть с полки: что воришки сегодня тащат из продмагов

Массовой дракой закончилось выяснение отношений между администратором столичного сетевого маркета с предполагаемым магазинным вором. Сотрудник продмага уличил молодого человека в выносе неоплаченного товара, тот обиделся и позвал вооруженных битами друзей проучить менеджера. О том, как и кто сегодня обворовывает магазины и чем заканчиваются подобные конфликты, — в материале «Известий».

Настоящая бойня между полками с товаром развернулась в «Магните» на Братиславской улице в ночь на 9 сентября. По данным РЕН ТВ, у посетителя возник конфликт с менеджером в связи с попыткой им вынести товар неоплаченным. Предполагаемый воришка ушел, но обещал вернуться. Через три часа в магазин ворвались около 10 человек с ножами и битами — они зверски избили администратора и тех, кто пытался за него вступиться, в том числе коллег-женщин.

«Я инфицирован, я здесь кровью всё залью»

Увы, на сегодняшний день это один из сценариев того, к чему приводят попытки хищений в магазинах.

Серьезно проанализировать криминологические аспекты этого распространенного преступления мешает латентность. Далеко не каждый магазин даже в случае выявления преступления сообщает об инциденте в полицию. Тому есть ряд причин: одни не хотят отрывать персонал от работы походами в райотдел полиции, другие решают вопрос на месте — например, берут с воришки штраф в троекратном размере, третьи — жалеют проходимцев.

О1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По официальным подсчетам полиции, в столичных магазинах размер убытков от воров может достигать 15% от общей прибыли. Международные исследования говорят о том, что каждый 11-й человек на планете хотя бы раз в жизни вынес из магазина неоплаченный товар. Классическая типология включает в себя три основные категории — это лица с психическими расстройствами (клептоманы), экстремалы и профессионалы.

Большинство опрошенных «Известиями» участковых (а именно они чаще всего со стороны полиции занимаются подобными правонарушениями) согласны с этой квалификацией. Но выделяют также зависимых людей (их можно условно отнести к первой категории).

«Я чаще всего имею дело со злоумышленниками, покушавшимися на товар в винном отделе, — это лица, страдающие алкоголизмом. Я не нарколог, конечно, но поведение их говорит само за себя» , — рассказывает «Известиям» участковый одного из спальных районов столицы.

«Осушил бутылку водки одним глотком»

Справедливости ради стоит отметить, что конфликтные ситуации с пьющими людьми возникают также из-за запрета на продажу спиртосодержащей продукции в ночное время и без паспорта. Желающим выпить сложно понять, что кассир не хочет рисковать местом, зарплатой и репутацией (закон предусматривает в том числе уголовную ответственность за продажу спиртного несовершеннолетним) из-за чужого пристрастия.

«Мы не можем запретить вход в магазин каким-то конкретным лицам, даже если уверены, что он идет к нам украсть. Например, есть у нас один «постоянный клиент» — пропойца. Главное, не прозевать момент, когда он заходит. За ним нужно идти по следу, иначе он хватает бутылку водки и осушает ее прямо в зале. Никаких инструментов юридического воздействия на него мы не нашли. Вызвали полицию, но не смогли удержать его до ее приезда» , — рассказывает администратор.

Как правило, эта категория воров работает по товару стоимостью менее 1000 рублей. В отдельных случаях эта категория может доставить проблемы не только администрации, но и окружающим.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Источник «Известий» в столичном антинаркотическом подразделении уверен, что большую часть ущерба, как минимум половину, наносят наркозависимые лица.

«Наркоман, который сидит на системе, рано или поздно лишается работы, поддержки родителей, а доза нужна каждый день. Если у них получается выносить, они со временем становятся профи в этом деле. У них даже форумы есть свои закрытые о том, как воровать. Они используют специальные сумки экранированные, куда складывают товар с бирками — он не звенит на рамке» , — рассказывает сыщик. Некоторые администраторы уже сталкивались с наркоманскими ограблениями. Это больше напоминает разбойное нападение.

«Днем ворвался в магазин, даже не особо скрывал свои действия, взял несколько бутылок дорогого спиртного с полок и на выход. Охранник к нему, а он нож достает канцелярский и как заорет: «У меня ВИЧ, я себе вены вскрою!» Вроде не угрожал никому, а все от него шарахаются. Ясное дело, боятся заразиться» , — рассказала «Известиям» продавец одного из магазинов Даниловского района Москвы.

Товар или сотрудник

Сложные рыночные условия ставят владельцев магазинов перед непростым моральным выбором. Одни требуют от администрации и охранников задержать любой ценой нарушителя, создавая систему штрафов для тех, кто проворонил вора. Часто такие работники становятся героями скандальных видеороликов о жестокости секьюрити или, напротив, как в случае на Братиславской, потерпевшими. Другие хозяева берегут нервы — свои и сотрудников, применяют методики и спецтехнику.

О3 Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Нас сразу проинструктировали, что ни в какие выяснения отношений с ворами и грабителями мы вступать не должны, — рассказывает администратор крупной столичной сети алкогольных магазинов. — Главное, самим остаться целыми и невредимыми. Всё, что от нас в таком случае требуется, — нажать кнопку тревожной сигнализации. У нас даже охраны нет. Владельцы посчитали, что так и дешевле, и спокойней. Проще и дешевле составить акт о хищении».

Коллега собеседника «Известий» из другой сети говорит, что найти после хищения или грабежа злоумышленника не так уж сложно. Особенно если в магазинах работают качественные камеры наблюдения.

«Это только кажется, что воров много. На самом деле закон преступают одни и те же. Когда мы обратились в полицию с заявлением, сыщики сказали, что им уже известно, кто нас обокрал. Эти люди засветились в нескольких кражах на территории района. Вскоре их привлекли к ответственности» , — говорит администратор.

Если в зале замечен человек, который спрятал товар, то стоит подойти и упредить преступление, не дожидаясь попытки выноса, считает еще один сотрудник супермаркета.

«Мы проводили анализ и убедились в том, что куда эффективнее разоблачать воришку еще до того, как он пройдет через рамку. Просто подходишь к нему и говоришь, дескать, видел, что вы спрятали под рубашку» , — рассказывает сотрудник администрации крупного ритейлера бытовой техники.

О4 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эта тактика, во-первых, психологически отбивает охоту у случайного воришки, во-вторых, останавливает профессиональных уголовников. Дело в том, что если хищение злоумышленника становится очевидным для окружающих, его уже квалифицируют не как кражу, а как более тяжкое преступление — грабеж (ст. 161 УК РФ). В этом случае сумма похищенного товара не играет роли — в отношении человека возбуждается уголовное дело. В случае тайного хищения воришка может отделаться штрафом, если сумма похищенного меньше 1000 рублей.

Если действия по изъятию товара совершены в торговом зале, но возможности распоряжения изъятым еще не возникло, то такие действия квалифицируются как покушение на кражу, отмечает адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. На этом этапе возможен добровольный отказ от преступления только в случае, если имеется возможность довести преступление до конца.

«Выявление факта изъятия товара и его сокрытие, доведение информации об этом указывают на то, что преступление не может быть беспрепятственно доведено до конца. За такие действия лицо отвечает как за неоконченную кражу, если размер превышает 1 тыс. рублей. Если же лицо после выявления факта хищения удерживает похищенное, то в этом случае имеет место трансформация кражи в грабеж, что исключает административную ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ», — отметил юрист.

Что интересует воров

Воруют в магазинах. Ассортимент, интересующий профессиональных воров, обладает тремя основными характеристиками: компактность, высокая цена и размещение в основном зале. Уже много лет, как дорогой алкоголь и бритвенные станки поместили в специальные закрытые лотки ближе к кассам не просто так. В продуктовых магазинах самыми востребованными продуктами за последний год стали… кофе и чай элитных сортов.

«В августе у нас украли чай стоимостью 3 тыс. рублей и кофе за 6 тыс. рублей» , — рассказывает сотрудница сети магазинов представительского класса.

Позже эта продукция реализуется воришками либо через знакомых (скупкой краденого грешат небольшие кофейни), либо через сайты объявлений.

О5 Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Однако чаще всего те, кто зарабатывает на кражах, орудуют в вещевых либо парфюмерных магазинах.