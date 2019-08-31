Согласен на педаль: в России растет число краж велосипедов

Примета развития крупных городов — жители активно пересаживаются на велосипеды. Популярность любительского велоспорта, здорового образа жизни привели к росту рынка инвентаря, появлению спроса на дорогостоящие велики. И это не осталось без внимания преступного мира. Кражи велосипедов — настоящий бич мегаполисов, головная боль владельцев педальных коней и полицейских. Велосипеды тащат отовсюду: из подъездов, от магазинов, с детских площадок. Почему это явление стало массовым, разбирались «Известия».

Соцсети полны печальных постов, похожих на объявления о розыске домашних питомцев. На подъездах тоже призывы о помощи: «Помогите, пропал друг». Но речь не о собаках и кошках, а о велосипедах. Можно много раз твердить о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, советовать гражданам не относиться беспечно к личному имуществу, но проблема пока остается. Чем больше принимается мер по хранению велосипедов, тем хитрее воры.

Велосипедная мафия

Только на первый взгляд кражи велосипедов можно назвать мелкой уголовщиной. Так было раньше, в прошлом десятилетии. Тогда считалось, что этим промышляют лишь наркоманы, алкоголики и малолетние хулиганы. Сегодня всё изменилось.

— Спрос на велосипеды у скупщиков сейчас отменный, берут у воришек по 1–2 тыс. рублей, — рассказывает оперативник из Подмосковья. — А продают быстро, но уже по 8 тыс. и более. Спрос рождает предложение. Документов, как правило, нет, потерпевшие показывают фотографии велосипедов, но проверять бесполезно.

Из этого правила есть исключения. Например, в августе сыщики Подмосковья задержали молодого человека, причастного к многочисленным кражам великов из подъездов домов. Он, по собственному признанию, продавал транспортные средства по 2–3 тыс. рублей за штуку. Шесть велосипедов полицейские вернули владельцам — их нашли в жилище подследственного.

Столичный участковый не разделяет пессимизма собеседника «Известий». В столице такие кражи раскрыть не так уж и сложно благодаря системе «Безопасный город».

— По камерам вычислить вора вполне реально, если речь идет о спальном районе. Другое дело — кража в центре города, в проходных местах и у магазинов. Часто такими преступлениями промышляют гастролеры или гастарбайтеры, — уточняет блюститель порядка.

мир Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Любопытно, что если преступника установить еще можно, то отследить судьбу велосипеда — задача подчас невыполнимая. Это связано с мобильностью скупщиков краденого.

— Случай из практики. На окраине Москвы ночью стащили три велика, один — десятилетнего ребенка. По камерам видеонаблюдения их удалось идентифицировать и найти. Оказалось — строители из Белоруссии. Они делали ремонт в соседнем доме. Работяги сказали, кому сдали велосипеды. Но толку от этого никакого: скупщика найти не удалось», — рассказал «Известиям» сотрудник столичной полиции. Интересная деталь: вот уже несколько лет как ломбарды стали охотно выдавать кредиты под залог велосипеда. Нет проблем и с тем, чтобы сдать велосипед в скупку. Потерпевшие, как правило, предоставляют вместе с заявлением о краже паспорт велосипеда, где указан серийный номер, а также фото машины. Скупка краденого преследуется уголовным законодательством, однако эффективно статья 175 УК РФ никогда не применялась из-за трудностей, связанных с доказыванием умысла на «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Велорейды и самооборона

Велосипедных краж стало настолько много, что в столице начали проводиться специальные профилактические мероприятия по пресечению таких преступлений.

— Летом было указание в райотделах доставлять велосипедистов, которые вызывают подозрения, проверять их и даже дактилоскопировать, если найдутся основания, — говорит участковый из Москвы.

Из-за участившихся краж полиция стала с особым вниманием относиться к самим велосипедистам. Теперь любой из них может попасть под подозрение, если, по мнению полицейского, внешний вид райдера внушает сомнения. «Никаких новых вводных или нормативных актов на этот счет нет, просто патрульных ориентируют на очевидные несоответствия. Ну, например, взрослый мужчина на подростковом велосипеде. Или человек в неспортивной одежде на дорогой шоссейной модели», — объясняет офицер одного из райотделов полиции Москвы. В таких случаях, как правило, ездока просят предъявить паспорт. Если в этот день были кражи похожих велосипедов, его даже могут попросить пройти в отделение. В некоторых регионах с началом велосезона были проведены специальные рейды. Например, в Йошкар-Оле в рамках мероприятия «Остановим велокражи» на улицах переписывали заводские номера велотранспорта согласившихся на сотрудничество с полицией граждан.

мвд Скриншот видео МВД: подозреваемый в серии краж угоняет велосипед из жилого дома Фото: мвд.рф

— В случае если велосипед изымается в рамках уголовного дела, то потерпевшему он позже предъявляется для опознания в группе однородных предметов (не менее трех) в рамках следственного действия, — говорит источник в полиции.

— Велосипед в первую очередь идентифицируется по уникальному номеру рамы и особым приметам, которые отличают его от похожих, — говорит автор проекта «ВелоРозыск» Сергей Аристов из Екатеринбурга. — А поводом для проверки часто бывает несоответствие владельца велосипеду по многим факторам. Например, неподходящее место продажи, низкая цена. Иногда обращает внимание то, как продавец описывает свой велик в объявлении.

На всех велосипедах есть серийный номер рамы. Его можно найти в районе соединения педалей — под кареткой. Но не только там, на некоторых моделях код нанесен на передней и задней вилках. По словам Аристова, обнаруживается краденый велосипед, как правило, во время покупки.

Проект Сергея зародился больше 10 лет назад, и за это время были найдены почти 200 велосипедов. Причем не только в Екатеринбурге и Свердловской области — паблик со временем стал межрегиональным.

велик Фото: Depositphotos

— У меня самого украли велосипед 10 лет назад, но его удалось вернуть благодаря бдительности форумчан тематического ресурса для велосипедистов, которые заметили похожий вел и сообщили, где его искать, — говорит Сергей. — После этого я и решил заняться помощью другим велолюбителям.

По словам Сергея, для проверок нужна была актуальная общая база данных — это стало первым шагом. Второе — это личный пример в находках и возврате украденных велосипедов. Третье — это развитие взаимовыручки в велосообществе, в том числе среди потерпевших. Общественник считает эти моменты главными столпами, на которых строится успешное противодействие преступникам.

По информации Сергея, в его родном Екатеринбурге угнанные велосипеды централизованно вывозятся в пригород, где продаются, чтобы избежать идентификации велосипеда владельцем. Это говорит об организованной незаконной деятельности по сбыту краденого. В крупных мегаполисах всё куда проще — в многомиллионном городе риск для преступника засветить криминальный велик в разы ниже.

Как защитить велосипед

И полицейские, и добровольные помощники обворованных горожан сходятся во мнении, что замки лишь немного отличаются по степени надежности, а по факту даже провоцируют остаться без велосипеда. Воры-профи, которые поставили кражи на поток, орудуют не только кусачками, рассчитанными на тросовый замок, но и болторезами, а также ножовками по металлу. Наиболее эффективный способ защиты — использование массивной стальной цепи и замка с длинной стальной дугой (U-Lock). Их можно хранить на месте постоянной стоянки.

Но даже такие меры не дают cтопроцентной защиты от угона. И уж тем более от хулиганства и «дербана» — так на сленге называют съем отдельных деталей и механизмов велосипеда. Но сегодня такое случается реже. Вору проще украсть велик целиком.

велик Фото: Depositphotos

Ресурс Аристова — далеко не единственный инструмент помощи обворованному велосипедисту. Уже давно появилась пополняемая на общественных началах база данных серийных номеров похищенных велосипедов. Проверить биографию велосипеда онлайн можно, например, на портале lostbike.ru. Разумеется, база неполная, но тем не менее она помогала одним пользователям отыскать их вещи, а другим — не купить краденое.