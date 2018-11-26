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У московского бизнесмена угнали велосипед

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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В Москве у бизнесмена угнали велосипед стоимостью €4 тыс. (приблизительно 300 тыс. рублей). Об этом стало известно в понедельник, 26 ноября.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него летом украли велосипед Merida с установленным велокомпьютером, а также аккумулятором и двумя фонарями, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 ноября сообщалось, что уроженец Приднестровья, задержанный московской полицией за кражу велосипеда, признался в совершении семи убийств. Молодого человека 1989 года рождения задержали на Ленинском проспекте. В отделении полиции он признался в краже велосипеда, а также рассказал о серии совершенных им преступлений.

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