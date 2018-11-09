Велосипедист погиб после наезда «Лады» в Тамбовской области

В Мордовском районе Тамбовской области «Лада» наехала на велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг, 8 ноября, около 20:00, на 146-м км автодороги Воронеж–Тамбов. Автомобиль «Лада Приора» под управлением 33-летнего мужчины сбил 20-летнего велосипедиста. Об этом пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил различные телесные травмы. Он скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.