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Блогер Варламов обвинил охрану московского отеля в краже велосипеда

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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Российский блогер Илья Варламов обвинил охрану столичной гостиницы «Националь» в краже его велосипеда. Об этом он сам сообщил в Сети.

Отмечается, что двухколесный транспорт был тросом пристегнут к столбу дорожного знака на пересечении Тверской и Моховой улиц. Охранники и несколько рабочих выдернули столб из плитки при помощи лома и забрали средство передвижение с собой.

Процесс «похищения» велосипеда блогер снял на видео и пригрозил службе безопасности отеля судом.

В свою очередь в гостинице связали данный инцидент с вопросами безопасности. Как сообщает «Говорит Москва», сотрудники охраны побоялись, что велосипед могут украсть и поэтому перенесли его в фойе отеля.

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