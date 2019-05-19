Ищут открытых людей: чем сегодня живут уличные жулики

Полиция через СМИ старается доносить до сведения общественности схемы самых распространенных афер, что со временем приводит к резкому снижению эффективности уловок жуликов. Так, например, почти исчезли из нашей жизни автоподставы и «разводки» типа «мама, я в беде, кинь мне денег на телефон». Но преступность — это живой организм: жулики постоянно придумывают новые изощренные ходы, чтобы добраться до личного счета или кошелька гражданина. «Известия» рассказывают о новых видах жульничества, появившихся за последнее время.

Афера с пропавшим чемоданом

Телефонные мошенники днями и ночами прочесывают глобальную паутину, анализируя личные данные самых разных людей и выискивая в них любую зацепку, с помощью которой можно вытянуть из потенциальной жертвы купюры. Широкое распространение получил обман людей, подавших объявление о пропаже вещей. В начале мая житель столицы, потерявший сумку с документами, оставил объявление на сайте buro.nahodok.ru (ресурсу больше 10 лет), указав свой контактный номер и описание вещей. Ему позвонил мужчина, представившийся Кириллом, и сообщил, что готов ему вернуть пропавшее, но за небольшое вознаграждение. Пострадавший перевел мужчине несколько тысяч на мобильный телефон, после чего тот перестал выходить на связь.

афера Фото: РИА Новости/​Сергей Мальгавко

«Будьте бдительны! Если вы потеряли документы и разместили объявление об их розыске, будьте готовы к тому, что вам могут звонить люди, представляющиеся работниками полиции или сотрудниками Бюро находок, у которых якобы находятся ваши документы, но, чтобы получить их обратно, вам нужно будет заплатить небольшое вознаграждение. Для этого они просят купить карты оплаты «Яндекс.Деньги» или Webmoney и продиктовать номера этих карт по телефону», — предупреждает посетителей сайта администрация.

Профессор кислых щей

Пережитки телефонного права до сих пор живы в людях, рожденных в СССР, — на этом и играют аферисты. Жительница столицы несколько лет назад была не уверена в знаниях своего отпрыска, выпускника одной из школ, и решила подстраховаться по старинке, с помощью взятки нужному человеку. «Решала» нашелся быстро — неизвестный мужчина, представившийся профессором МГУ, «гарантировал» поступление юноши на журфак. Однако весной паренек не нашел своей фамилии в списках абитуриентов, зачисленных в престижный вуз. Женщине все-таки удалось добиться возврата части средств — 150 тыс., но затем профессор пропал. Уголовное дело было возбуждено в полиции лишь в марте текущего года, ученого ищут.

афера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Афера с элементом благородства

Житель столицы лишился 365 тыс. рублей после беседы с телефонными мошенниками, представившимися сотрудниками службы безопасности банка. Преступникам удалось получить деньги с мужчины с помощью классической схемы: они обманули его, сообщив о подозрительной трансакции, и уговорили продиктовать последующие коды при переводе денег на различные счета. Необычная деталь этого преступления — один из переводов, в размере 20 тыс. рублей, жулики сделали в благотворительный фонд «Подари жизнь». Любопытно, что на банальную уловку купился замруководителя одного из столичных вузов.

Впрочем, аналогичным способом на 851 тыс. обогатила жуликов-звонарей… работница одного из ведущих российских банков. Причем жулики представились ее коллегами по цеху.

Театральное действие

Столичная журналистка потеряла 5 тыс. рублей, когда решила приобрести билет в «Табакерку» через соцсеть. Ее привлекла реклама постановки, размещенная в Сети, и она связалась с продавцом. С кем девушка переписывалась, пока не установлено, но за два билета она перевела незнакомцу 5000 рублей. Обман вскрылся быстро — когда журналистка увидела электронные билеты. Театралка прекрасно знала театр, в который шла, — там не было столь дальнего ряда, который указали в билете.

афера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Аферы с электронными билетами стали довольно популярны с развитием удаленной торговли. Жулики с «левых» аккаунтов в тематических группах соцсетей, в частности vk.ru, подают объявления о том, что не могут пойти на крутой концерт. На самом деле они просто пересылают липовый, скопированный или уже использованный QR-код. У человека, которого угораздит купить такую липу, возникнут проблемы на входе в фойе. Не просто так организаторы предупреждают о том, что покупать с рук билеты — не лучшая идея. Любопытно, что в некоторых случаях, особенно на мероприятиях без привязки к конкретным посадочным местам, жертвам проходимцев удается пройти кордоны.

Спектакль у банкомата

Актерский талант — обязательное требование при приеме на работу в шайку гопников. Несколько москвичей за последние полгода стали жертвами спектакля у банкоматов в вечернее время суток, когда сами отделения финучреждений уже закрыты. Жулики подбирают неработающий терминал и изображают эмоциональный диалог с оператором для случайных посетителей, писала «Российская газета». Сюжет таков: аппарат «сожрал» карточку в самый неподходящий момент и отключился, деньги — последние и нужны были для беременной жены. Или для умирающего друга. Или на билет домой. Сердобольный человек вряд ли останется в стороне, став свидетелем чужих метаний. На это и расчет. К слову, речь в этом случае идет о небольших суммах — 1–2 тыс. рублей. В то же время человек отдает деньги добровольно, расписок не берет. Возбудить дело о мошенничестве при таких обстоятельствах проблематично.

афера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уронил чужое

Широкое распространение получили в последние несколько лет бытовые подставы с фиктивной порчей имущества в общественных местах. Это жульничество перекочевало на пешеходную зону с дорог. Если несколько лет назад автоподставщики имитировали повреждения своих дорогих автомобилей и трясли несчастных автомобилистов за якобы разбитые бамперы, то сегодня вместо машин используют дорогостоящие телефоны. Схема выглядит так: в толпе к человеку пристраивается солидного вида и телосложения человек, происходит столкновение, гаджет бьется о пол, дисплей будто бы покрывается паутинкой.