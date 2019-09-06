В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.

По данным источника «РИА Новости», инцидент произошел накануне в «Пятерочке», расположенной на улице Дубнинская, 36. Сотрудник магазина заметил попытку кражи бутылки и избил похитителя. Мужчину госпитализировали.

В полицию пришла справка из медучреждения о состоянии потерпевшего: он впал кому, проломлены свод и основание черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Работника «Пятерочки» задержали.

Днем ранее в Сети появилось видео с избиением посетителя в столичном магазине «Пятерочка». Охранник набросился на мужчину с кулаками, когда тот отказался показать содержимое своего пакета.