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В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 18-летнего москвича. Об этом агентству городских новостей «Москва» 4 сентября рассказали в столичном главке МВД.

Инцидент произошел на улице Малые Каменщики. По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей. Находившиеся неподалеку друзья потерпевшего попытались догнать нападавшего, после чего тот бросил пакет с обувью и скрылся.

В результате оперативных мероприятий удалось задержать 22-летнего жителя Подмосковья. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружена шапка-балаклава и медицинские маски. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант находится под арестом, пишет РИАМО.

2 сентября сообщалось, что из квартиры безработной москвички похитили средства на 5 млн рублей.

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