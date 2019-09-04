В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 18-летнего москвича. Об этом агентству городских новостей «Москва» 4 сентября рассказали в столичном главке МВД.

Инцидент произошел на улице Малые Каменщики. По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей. Находившиеся неподалеку друзья потерпевшего попытались догнать нападавшего, после чего тот бросил пакет с обувью и скрылся.

В результате оперативных мероприятий удалось задержать 22-летнего жителя Подмосковья. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружена шапка-балаклава и медицинские маски. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант находится под арестом, пишет РИАМО.

2 сентября сообщалось, что из квартиры безработной москвички похитили средства на 5 млн рублей.