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Видео кражи садовой тачки детьми насмешило пользователей Сети

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Фото: скриншот с видео
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Ролик, на котором запечатлены старания подростков украсть садовую тачку, позабавил пользователей, и стал хитом в Сети. Инцидент произошел в городе Белореченск Краснодарского края. Видео опубликовал на YouTube телеканал «Россия 24».

На кадрах видно, как двое детей стараются перебросить тачку через забор. При этом ребятам пришлось проявить немалую изобретательность. В ход пошли лестница, скамейка, стол, из которых они соорудили подобие помоста.

В итоге похищение все же увенчалось успехом, однако один из подростков забыл на месте преступления свой рюкзак.

«Самое жестокое наказание для них будет - вернуть тачку тем же путем», - написал в комментариях Kot Kotich.

«Как же это похоже на советские комедии Гайдая, подняли настроение», - отметил пользователь Виктор.

«Им бы еще времени дать, они бы и асфальт положили и кран подогнали», - добавили комментаторы.

Однако некоторые все же пристыдили ребят, напомнив, что воровство - все же преступление.

За сутки видео посмотрели уже более 2 млн раз.

23 августа сообщалось, что на Сардинии туристам пригрозили тюрьмой за кражу песка.

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