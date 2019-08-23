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На Сардинии туристам пригрозили тюрьмой за кражу песка с пляжа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Французским туристам грозит шесть лет лишения свободы за попытку вывезти 40 кг песка с пляжей Сардинии, пишет The Independent.

По данным издания, в машине французской пары обнаружили 14 пластиковых бутылок с песком. При этом законодательство итальянского острова запрещает вывозить белоснежный песок Сардинии. За нарушение грозит штраф или лишение свободы сроком до шести лет.

Задержанные туристы заверили, что не знали о запрете и хотели привезти домой сувенир.

Власти Сардинии берегут пляжи острова, которые являются одной из главных достопримечательностей. По словам экологов, из-за изменения климата и воровства песка пляжам грозит эрозия почвы.

Так, в прошлом году полиция Сардинии оштрафовала туриста на €1 тыс. за сбор в бутылку пляжного песка.

В феврале сообщалось, что туристы на испанском острове Гран-Канария могут заплатить огромный штраф или попасть в тюрьму за рисунки на песке.

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