Ростуризм оценил ситуацию с российскими туристами на Гран-Канарии

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило, что пока не получало информации о том, что в ходе пожаров на испанском острове Гран-Канария пострадали российские туристы. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в ведомстве в воскресенье, 11 августа.

«К нам не поступала информация о том, что в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов. Мы продолжаем следить за ситуацией», — цитирует его агентство.

Тем временем отмечается, что из-за пожаров на острове Гран-Канария (Канарские острова), эвакуирована уже тысяча человек.

Пожар, начавшийся накануне, затронул уже более тысячи гектаров.

Источник возгорания находился в районе Артенара. По предварительной информации, пожар началcя из-за работы 55-летнего жителя со cварочным оборудованием. Подозреваемый задержан за пренебрежение мерами предосторожности в период пожароопасного сезона — с июля по октябрь.

23 июля сообщалось, что по меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии.