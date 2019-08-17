На празднике в Италии собаки спасли восемь тонущих в море человек

Специально обученные собаки-спасатели вытащили из моря во время итальянского праздника Феррагосто восемь тонущих человек. Об этом 16 августа сообщил представитель «Итальянской школы собак-спасателей» (SICS) Ферруччо Пиленга.

Феррагосто считается одним из главных летних праздников и отмечается итальянцами традиционно на пляжах. Однако в этом году в некоторых регионах море было неспокойным и возникло немало критических ситуаций.

«Нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей. Пятилетнего мальчика удалось вытащить из волн бурного моря близ Генуи, а другой восьмилетний ребенок был спасен на знаменитом пляже Монделло в Палермо», — цитирует Пиленга «РИА Новости».

Собак-спасателей подготавливают в Италии уже 30 лет. Школа действует при национальной службе Гражданской обороны и имеет соглашение о сотрудничестве с Береговой охраной Италии. В настоящее время службу по всей Италии несут порядка 400 собак.

13 августа сообщалось, что на Шри-Ланке удалось спасти российских туристов, тонущих в океане.