Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна. Об этом сообщили в МЧС по Республике Карелия.

«13 августа 2019 в 05:20 в акватории Белого моря эвакуация пассажиров с экскурсионного судна «Сапфир» успешно завершена», — отмечается на сайте регионального ведомства.

Прогулочное судно село на мель в 9 км от Беломорска. Операцию по спасению людей начали накануне в полночь.

В июле в Амурском лимане в Хабаровском крае сняли с мели яхту «Атлантик». На ее борту находились шесть человек.