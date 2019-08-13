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На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян

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Фото: Adaderana/adaderana.lk
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Сотрудники подразделения быстрого реагирования при участии ВМС Шри-Ланки спасли двух туристов из России. Инцидент произошел у южного берега острова в акватории города Матара, сообщает во вторник новостной ланкийский портал Adaderana.

Группа туристов купалась на пляже Талалла, когда двоих из них унесло течением в океан, отмечается в сообщении. Спасатели немедленно вернули тонущих туристов на берег. Спасенными оказались мужчины 28 и 47 лет.

В апреле власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего. Россиянин помог очистить дыхательные пути пострадавшего, вытащенного спасателями из воды, сделал ему искусственное дыхание.

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